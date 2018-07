El acoso insufrible que soportan las reporteras en el Mundial de Rusia es diario. Y si no, que se lo pregunten a María Gómez, que vivía dos encontronazos machistas en apenas 24 horas.

Hace unos días, María Gómez aprovechaba el espacio del programa de Nico Abad en BeMad para denunciar el acoso que sufrían las reporteras. La periodista contaba que ella y su compañera Cristina también habían vivido situaciones parecidas. Tanto es así que habían dejado de hacer directos desde la calle.

Sin embargo, sólo horas después, María tenía que volver a grabar en las calles de Moscú. Y era allí donde sufría el primer momento de acoso machista. Un aficionado se acercaba a ella y le daba un beso en la mejilla, saliendo corriendo después.

Moscú. Hoy mismo.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG

— María Gómez (@maria__gomez) June 30, 2018