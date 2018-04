Aitana se ha borrado a última hora de la final de ‘Got Talent’. La cantante no estará así en el programa, como se había anunciado. Y no por su culpa.

La misma Aitana se encargaba de explicar en Twitter por qué no estará en la final de ‘Got Talent’. La cantante comunicaba en un tuit que el médico le había mandado reposo y no podría estar en el programa junto a Ana Guerra, como se había anunciado.

Al parecer, Aitana está indispuesta desde hace varios días y ha acudido en dos ocasiones al médico. El facultativo terminaba llegando a la conclusión de que Aitana tendrá que hacer reposo absoluto para poder recuperarse. La cantante ha asegurado que “a nadie le da más pena que a mi”. Además, pedía perdón y acompañaba su mensaje con un emoticono de lágrimas y un corazón amarillo.

Hola a todos, me da mucha mucha mucha pena pero hoy no voy poder ir a @gottalentes fui dos veces al médico y él llegó a la conclusión que tenía que quedarme en absoluto reposo y así recuperarme. Espero que lo entendáis. A nadie le da más pena que a mi. Lo siento😭💛 — Aitana (@Aitana_ot2017) April 11, 2018

Lo que Aitana no ha explicado es la causa de su dolencia y si se trata de algo físico o de voz.

Desde ‘Got Talent’ le han deseado también en Twitter una pronta recuperación. Tampoco han desaprovechado la oportunidad para invitarla de cara a la próxima edición, ya confirmada tras el éxito de esta tercera.

“Espero que te recuperes pronto, que eches ‘pa’ fuera lo malo’ y que vengas a visitarnos junto a Ana Guerra en otra ocasión”, le decían.

¡Cómo lo sentimos, @Aitana_ot2017! 😞 Espero que te recuperes pronto, que eches ‘pa’ fuera lo malo’ y que vengas a visitarnos junto a @AnaG_ot2017 en otra ocasión 🌟 Esta noche ya sabes, mantita y a disfrutar de la gran final 🤧 https://t.co/RuXQFCgrH8 — Got Talent España (@GotTalentES) April 11, 2018

¿Y Ana Guerra?

A pesar de que Aitana no estará en la final de ‘Got Talent’, nada se sabe de Ana Guerra. Ni el programa ni la cantante han confirmado si estará en solitario o no. En dúo con su compañera y arrasando con ‘Lo Malo’, todo parece indicar que no estará. Aunque siempre puede cantar el tema ella sola o contar con alguna sorpresa para interpretar su canción más conocida y exitosa.