Aitana y Ana Guerra están de enhorabuena. El gran éxito de ‘Lo Malo’ llevó a Universal a darle su propio videoclip. Y aunque no se ha estrenado todavía, han dado a conocer parte de él. Grabado hace ya unas semanas, el vídeo no ha visto la luz completo, aunque se espera que no tarde.

Quizá para no eclipsar al vídeo de ‘Tu canción’, los responsables de ‘Lo Malo’ han querido esperar un poco más. Aunque ya se han podido ver algunas fotos e imágenes, el sonido llegaba esta semana.

Ana Guerra y Aitana compartían en redes parte del videoclip. Además, anunciaban que habían llegado a disco de platino.

“Me encantaría poder agradecer una a una a todas las personas que hacen que esto sea posible pero como no puedo lo hago por aquí”, escribía Ana Guerra en Twitter. Como acompañamiento, las primeras imágenes del videoclip.

Me encantaría poder agradecer una a una a todas las personas que hacen que esto sea posible pero como no puedo lo hago por aquí 🙈🙈

GRACIAS A TODOS!!!!!! 💜💜💜💜 pic.twitter.com/wiBLhlHlij — Ana Guerra (@AnaG_ot2017) March 28, 2018

En el vídeo, que lleva más de 82.500 reproducciones, se puede oír la nueva versión de ‘Lo Malo’, con algunos cambios musicales. Tras alguna fugaz escena vestidas de época, el tuit recuerda que son disco de platino. Para terminar, parte de la coreografía del final del vídeo, con Aitana y Ana espectaculares.