La noche de ‘OT’ estuvo plagada de sorpresas. Desde vídeos inéditos a entrevistas con los profesores en plató, sustos en el escenario o una declaración de amor que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Alfred decidió gritar su amor por Amaia a los cuatro vientos. Aunque no es la primera vez que la pareja se muestra natural y presume de romance, el catalán echó este pasado martes el resto en directo.

Fue tras interpretar ‘Tu canción’. Alfred y Amaia habían oído los piropos de Noemí Galera, Manu Guix y ‘los Javis’, que ocupaban los sitios habituales del jurado. De repente, Alfred tomaba la palabra y pedía a Roberto Leal decirle algo a su compañera.

“Me estoy poniendo súper nervioso”, comenzaba a decir Alfred a quien realmente se le veía temblando. “Hace tres meses que cantamos… bueno, hace tres meses que yo me enamoré de Amaia”, decía, provocando el grito unánime del público y un sonoro “¿perdona?” de Roberto Leal, que no se creía la escena que estaba viendo.

Alfred pidiendo si le dejan cantar City of Stars con Amaia, super nervioso el pobre :___ #OTFiesta pic.twitter.com/P4gyHbB8K3 — hater. (@HaterGH) February 14, 2018

“Yo quería decírselo hoy y quería decirle que aunque hoy no cantemos ‘City of Stars’, con esta canción me empezó todo contigo y que me encantaría cantar ‘City of Stars’ contigo hoy”, continuaba Alfred. Mientras tanto, Amaia se mostraba tímida ante la declaración de amor de su chico y Noemí Galera se quedaba, literalmente, con la boca abierta.

Alfred reconocía que no sabía si podría hacerse, pero mostraba su deseo de cantar con Amaia.

Se producía entonces una reacción de Roberto Leal que muchos compartían en Twitter, infartado ya a esas alturas. “Me he quedado helado, porque pensé que le ibas a decir ‘¿te quieres casar conmigo?’. Te lo prometo. Que eso ya llegará…”, decía el presentador. Amaia también decía estar “flipando” porque por su mente también había pasado la idea de una proposición de matrimonio.

El director de la gala decidió alargar un poco el espectáculo y dar a Amaia y Alfred esa oportunidad de volver a cantar ‘City of Stars’. Y es que la romántica petición del cuarto finalista así lo merecía.

‘Infarto’ en Twitter

Al igual que Roberto Leal, muchos en Twitter pensaron que se trataba de una declaración de amor que llevaría a una petición de mano en directo.

si algún día en el futuro alfred le pide matrimonio a amaia en algún programa de televisión recordaré la noche de hoy en la que no solo yo, sino que también roberto leal y media españa, pensamos que lo iba a hacer #OTFiesta — my friends, my pack🎺🥝 (@itshoranguitar) February 14, 2018

Estaba viendo la gala desde la web, online vamos. Y cuando he visto a Alfred todo nervioso, diciendo que quería decir algo… del mute que me ha dado lo he silenciado. Pensaba que le iba a pedir matrimonio… me han dado mil infartos 😱😱😱 #OTFiesta — Be music 🎺 🎹 (@just_musicandme) February 14, 2018

Si alguna vez Alfred le llega a pedir matrimonio a Amaia le deseo suerte para que sea la mitad de bonito de lo que ha sido la petición de cantar City of Stars. #OTFiesta #OTDirecto14F — 🍯Blanca⚔️ (@inserteusercool) February 14, 2018

#OTFiesta #FiestOT Por un momento pensé que Alfred le iba a pedir matrimonio a Amaia y ya me estaba preparando para la #OTBoda pic.twitter.com/1BxKcTECem — Chica Merengue 🎹🥀🎺🥝 (@ChicaMerengue_) February 14, 2018

yo creía que @Alfred_ot2017 le iba a pedir matrimonio a @Amaia_ot2017 (yo y media España) sobretodo cuando ha dicho “es que me estoy poniendo muy nervioso”

yo estaba en el suelo 🤷🏽‍♀️😍 #OTFiesta pic.twitter.com/6IAUim1G79 — ALMAIA FT RAGONEY🏳️‍🌈💐🐺🎺 (@httpalmaia) February 14, 2018

La cara de @RobertoLealG cuando pensó que Alfred iba a pedir matrimonio a Amaia JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ #OTFiesta pic.twitter.com/oKw6AEXz9d — TelemaniacOT de Almaia 🎹🎺 (@Teelemaniaco) February 14, 2018