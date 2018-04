De modelo a costurera. Alicia se alzaba como ganadora de ‘Maestros de la costura’ este lunes con un vestido de noche y tras pasar directa al duelo final desde la primera prueba. Aunque la joven ha demostrado en todas las entregas su buen hacer, en Twitter muchos se mostraban en contra. Y es que su rival, Antonio, contaba con mucho más apoyo. Algo que se notó en la red social.

Alicia se lleva no sólo el título de ‘Maestra de la costura’ de TVE sino también un maniquí de oro a modo de trofeo, un premio de 50.000 euros, una colección cápsula limitada a la venta en El Corte Inglés y un máster en Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid.

Para llegar hasta ahí, Alicia tuvo que ganar la primera prueba de la noche. Por primera y única vez, Palomo, María y Caprile, junto a Raquel Sánchez Silva, ejercieron de modelos. Cada uno de los finalistas tenía que reproducir un modelo de Balenciaga para uno de ellos. El azar y la intuición decidían qué concursante cosía para qué miembro del programa.

Así, Eduardo tenía que reproducir un vestido para Raquel. Luisa tuvo que hacer un traje a Palomo. Antonio hizo lo propio con Caprile y Alicia cosió para María Escoté. La joven logró tener el diseño y a la modelo que quería. Aunque todos cumplían casi a la perfección con el cometido, finalmente era Alicia la que se llevaba la bata blanca y pasaba directamente al duelo final.

Costureros vips

Con Alicia ya en la finalísima, Antonio, Eduardo y Luisa se trasladaron a Barcelona para una segunda prueba. Y no fue fácil. Los tres tuvieron que reproducir un vestido de novia de la marca Pronovias. Pero no estuvieron solos. José Corbacho, Mónica Cruz y Óscar Higares ayudaron a los aspirantes.

No todos congeniaron igual. Mientras Corbacho se dejaba mandar bien por Luisa e Higares entró en rápida conexión con Antonio, Mónica y Eduardo tuvieron más de un problema. En las 5 horas que duró la prueba, ambos mostraron su poco feeling. Los dos se arrepintieron de trabajar juntos. “Me he dejado llevar por mi impulso homosexual de ver una mujer tan mona… me arrepiento”, decía Eduardo. Algo que después le recriminó el jurado y que en Twitter fue de lo más comentado.

Estoy flipando con la gente que está de acuerdo con Eduardo??

O sea, Mónica ha hecho la parte más difícil del vestido, como bien ha dicho el jurado, y además quién es él para tratar A SU AYUDANTE de esas formas.

Como alguien se le atraviese, lo pone verde #MaestrosDeLaCostura — ♕Meme Queen♕ 🌈20Gayteen🌈 (@prados_claudia) April 16, 2018

#MaestrosDeLaCostura Cuando Eduardo le ha tirado la tela encima a Caprile han debido expulsarlo. Eso que se habría evitado Mónica — Maquillada (@Maquillada) April 16, 2018

Eduardo del presente a Eduardo del pasado por haber escogido a Mónica. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/kSQTETemx3 — Annie Wilkes (@AnnieWilkes666) April 16, 2018

Mónica Cruz es TT. Eduardo no. Eduardo en su casa rasgando las cortinas y gritando. #MaestrosDeLaCostura — DMarzal 🎗 (@DMarzal) April 16, 2018

La actitud de Eduardo no ha sido buena pero la de Mónica tampoco… una pena pero ha llegado hasta aquí y por mi chapó #MaestrosDeLaCostura ANTONIO ERES UN CRACK. — Moderna Mainstream (@Nickichucknez) April 16, 2018

Sin duda, los problemas entre ambos pesaron mucho y el jurado decidió que su trabajo era el peor. Así, el pase a la gran final quedaba entre Antonio y Luisa. Y fue el primero quien se terminó llevando la bata blanca.

Vestido de alfombra roja

Así, Antonio y Alicia, dos de los grandes favoritos desde el inicio, se enfrentaban por la victoria. Acompañados por el resto de aspirantes de ‘Maestros de la costura’ y por miembros de sus familias, tuvieron que crear un vestido digno de alfombra roja.

Una prueba en la que por primera vez les daban libertad total de diseño y confección. Y los dos se fueron derechos hacia su propio estilo. Mientras Alicia se decantaba por un vestido en rosa palo de satén, con lazo en tela nudé, Antonio se lanzaba a las transparencias con cuerpo de plumetti y adornos negros.

Quizá su atrevimiento le costó la victoria. Mientras María y Palomo mostraban su admiración por el diseño de Antonio, Caprile hacía lo propio con Alicia. Finalmente, era ésta la elegida como ganadora.

Una decisión que no sentó bien en Twitter. El vestido de Antonio gustó más en general y fueron muchos los que creen que tendría que haber sido el ganador.

Joder yo quería que ganará Antonio, se lo merecía y ayer hizo un vestido digno de Alfombra Roja #MaestrosDeLaCostura — María Pommix💜 (@maariattt) April 17, 2018

#MaestrosDeLaCostura La verdad, me ha decepcionado esta final. No me gustó el vestido de Alicia. El de Antonio era el triple de mejor aunque se sabía de sobra que hiciera lo que hiciera ganaría ella… Bueno, ahora master chef, no? — Inés A. Esteve (@InesAEsteve) April 17, 2018

Injusticia. Tenía que ganar Antonio en #MaestrosDeLaCostura@AntonioCostura va a ser el Bisbal de OT1. Salió 2do y es el que más lejos llegó. 💪 — Silvina (@silucre) April 17, 2018

Alicia gana con un veeeestidazo, Pero para mi siempre de los siempres con un diseño y trabajo bruto, Antonio ganador! #MaestrosDeLaCostura — Think In Fashion (@thinkinfashionn) April 17, 2018

El vestido de Antonio es muy arriesgado, difícil de llevar y mucho más de hacer, muy laborioso. Lleva más mérito. #MaestrosDeLaCostura — La de la cicatríz (@CaroBunbury) April 17, 2018