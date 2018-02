Muchísimas gracias, voy por partes. Gracias a los que estabais ahí que nos veíais 24h y las personas que veían todas las galas, por darnos tanta fuerza y apoyo a todos desde fuera. Gracias por entendernos, escucharnos, valorarnos y querernos. Gracias por cada grito desde fuera de la academia y gracias por cada aplauso y cada saludo desde el público. Gracias a todos de todo corazón. A mis compañeros, hermanos ya, que os voy a decir a vosotros… que me habéis cambiado la vida, que esta experiencia ha sido y será lo mejor que me va a pasar nunca. Que se que os tengo para siempre. Todos habéis sido esenciales para mí en el concurso. En especial quiero agradecer Amaia, por haber sido mi mejor amiga, mi gran apoyo dentro y por ser como éramos la una con la otra. Gracias también a Cepeda, por también haber sido mi gran apoyo, mi mejor amigo y por cuidarme tan bien siempre, sé que ahora siempre estaréis en mi vida. Y por supuesto, gracias a todos los profes, a Noe, Manu, las Javas, Capde, Laura, Mamen, Vicky, Pol, Sheila, Cris, Xuan, Guille, Andrea, Mónica, Magali… a todos de verdad. Hemos crecido gracias a vosotros, por ser nuestra familia ahí dentro. A todo el mundo que ha hecho posible que OT se volviera hacer este año. Gracias de corazón, no tengo palabras ❤️

