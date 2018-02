‘Hora Punta’ anunciaba horas antes de su emisión que Amaia estaría en el plató. Como ganadora de ‘OT’, la pamplonica iba a visitar el espacio presentado por Cárdenas. Sin embargo, los espectadores se terminaban llevando una sorpresa cuando poco antes de iniciarse el programa, se anunciaba que Alfred también estaría en el espacio.

Aunque muchos seguidores de ‘OT’ se alegraban con la noticia, otros muchos se sorprendían de que Alfred acompañara a Amaia. Y es que entendían que sólo ella tenía que haber visitado el programa. Como mucho, apuntaban, tendría que dar la entrevista junto a Aitana, segunda, y Miriam, tercera.

Otros creían que el hecho de llevar a Alfred era la excusa para hablar de Eurovisión, pero en ‘Hora Punta’ ni siquiera se tocó el tema.

Uy si ! Los demás finalistas no van porque ellos son lo que van a Eurovisión, eh ? Ni mú han dicho del tema. Aunque para esta mierda de entrevista mejor que no los lleven. (Que conste q Amaia era mi ganadora y Alfred me encanta). #HoraPuntaTVE #GraciasMiriam #OTDirecto6F

— N o e l i a 🌵 (@nynetta89) February 6, 2018