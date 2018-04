Gracias a @elenariveraofficial por invitarnos a dar una vuelta por San Genaro y visitar el set de rodaje de @cuentametve. Si ya me cautivaste con tu trabajo como actriz, como persona te superas. (#DiscoYa) Un abrazo inmenso para todo el equipo de la serie: gente humilde, trabajadora y acogedora que han hecho de hoy un día de película. Junto a Elena, estaba @ricardogomez10, el cual me ha hecho mucha ilusión conocer, ya que le admiro, de toda la vida, por la serie pero también por su gran trabajo en Los Últimos De Filipinas, con el que nos dejó con más ganas de verle en la gran pantalla. ¡Gracias a todos! Nos hemos sentido como en casa 🏠 DESLIZAD PARA VER LAS FOTOS.

A post shared by ALFRED (@alfred_ot2017) on Apr 13, 2018 at 1:07pm PDT