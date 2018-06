El nombre de Ana Pardo de Vera aparecía esta semana entre los candidatos a presidir RTVE. Sin embargo, finalmente era Andrés Gil el propuesto al Congreso y Senado. Ahora, Vera ha revelado en un hilo de Twitter el rocambolesco camino a la presidencia del ente, que a ella le ofrecieron, y la crisis entre PSOE y Podemos por ese puesto.

En nada menos que 19 tuits, Ana Pardo de Vera revela cómo recibía una llamada de Pablo Iglesias. Una conversación que daría paso a un rocambolesco camino a la presidencia de RTVE, que ella no ha completado.

Fue el pasado lunes cuando el líder de Podemos levantaba el teléfono y llamaba a Pardo de Vera. Iglesias le contaba a la periodista que había llegado a un acuerdo con Sánchez que querían que fuera ella la que presidiera temporalmente RTVE. Hasta que el puesto saliera a concurso público.

Sorprendida, la periodista preguntaba qué pensaba Sánchez de su posible nombramiento. Y descubría que aunque barajaba otras opciones, estaba seguro de que podría cumplir el cometido.

Dos días después, el miércoles, Sánchez consideró que Arsenio Escolar era buena opción también. Pero que si Podemos estaba decidido por Vera, no se hablaba más. Convencida de que no serían arma arrojadiza política, el pasado jueves se levantaba con la noticia de que Escolar era el firme candidato. Algo que provocó que Podemos y PSOE se reunieran. “Empezó el show”, dice en Twitter Ana Pardo.

La periodista, sin embargo, no contaba con el apoyo de Iván Redondo, asesor de Sánchez. “Argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy “muy de izquierdas””, revela.

Pardo de Vera reconoce que las negociaciones, con su nombre y el de Escolar, provocaron la primera crisis entre PSOE y Podemos. En un momento dado, el ministro Ábalos nombra presidenta de Adif a la hermana de Ana, lo que lleva a Sánchez a descartarla inmediatamente. “No pueden ser presidentas dos hermanas”, dijo. Lo que llevó a proponer a Andrés Gil.

El hilo completo de Ana Pardo de Vera

Les voy a contar una cosa que me ha pasado y de la que ustedes solo conocen la puntita, con perdón. Como son gente inteligente y con sentido del humor (la sal de la vida junto a Galicia, la cerveza 🍻y el sexo), se van a reír, pese al ridículo (o por él) 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) June 29, 2018

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara: 😳 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

¿Y qué pensaba el presidente del Gobierno? 🤔 Esto, literalmente: soy “buen perfil”, habría que mirar otras opciones (por aquello de que la izquierda nunca debe perder la oportunidad de pelearse un poquito), pero “sin duda -dijo Sánchez-, ella puede cumplirlo” 😎 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

La verdad, pensé, el marrón era de proporciones estratosféricas, pero como era provisional y hay enormes profesionales en RTVE, estaría muy bien asesorada. Pensaba en mis admirados Sacaluga, Fortes, Bartolomé, Llorente, Ariza, Yeste, Alfonso… Tantos/as 🙌🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

El miércoles por la noche, el presidente ya creía que Escolar también era “buen perfil”, que se considerase esa opción también hasta el jueves y si se optaba por mí, adelante y no se hable más 🏃🏼‍♀️ — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

A mí aquello ya me olió a azufre monclovita, pero confié (Pardo de pardilla 🤓) en que a Escolar (“Un tipo de su trayectoria, imposible”, me dije) y a mí no nos usarían como ariete político. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Empieza el “show”

El jueves comenzó el show 🤡 Escolar salió en El País como opción más firme y PSOE y Podemos comenzaron la reunión para el asunto con tensión y algo más: Iván Redondo, director de Gabinete del presidente, al frente del asunto. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

“¡Hombre, mi ‘amigo’ 👹 el de los viajes a Canarias de Monago que pagamos todos para que viera a Olga!”, aplaudí. Magnífica, Olga, por cierto, que ganó su demanda contra La Razón por llamarla “cazadiputados” 🤨 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Mientras tanto, la derecha empezaba a atacar a Escolar en redes y hasta en el WC (supongo), muy indignados porque no votaba al PP ni estaba orgulloso de ello, como el ex presidente de RTVE 🙈 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Hasta que una webecilla que hace facturas y recibís a medida 📇 dijo que Roures quería colocarme en RTVE. ¡Claro! Que las mujeres nunca nos ‘colocamos’ solas ni por méritos, vamos de la manita del hombre de turno 🍼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Entonces, mientras se me bloqueaba el teléfono a llamadas y mensajes 📥, un tal Iván 🙃 argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy “muy de izquierdas”. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Es decir, que soy librepensadora, feminista, republicana y defensora de los DDHH de todos, desde Zaplana enfermo a los independentistas encarcelados. Y eso que no sabía que voto a Pacma desde hace años y me iba a cargar los toros si llegaba a RTVE 🐂 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Pardo de Vera vs. Escolar

Y así se pasaron la tarde conmigo y Escolar en el Congreso, con su pelotita 🏀: “Ana, sí” – “Ana, no”. “Arsenio, sí” – “Arsenio, no”. El periodismo, por los suelos. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Mientras, yo me golpeaba la cabeza por haber dicho que sí aceptaría esa provisionalidad sin olfatear siquiera que semejante espectáculo se pudiera producir. Pardo de pardilla 🤓 ¡Pobre RTVE! — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Mi móvil ardía 🔥 cuando llega la traca final y el ministro Ábalos nombra a mi hermana Isabel presidenta de Adif ❤️ La primera mujer 💪🏼 Mis padres estaban tan superados con todo que a punto estuvo mi progenitor de irse a dar un paseo… en pijama. Mi padre 🎩 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Otra webecilla de ésas que insultan a imagen y semejanza de su dueño 🦂 publica entonces que el presidente Sánchez nos premia a la familia con el puesto de mi hermana 😂 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Mientras tanto, conmigo sugiriendo a un cargo socialista cuyo nombre omitiré por respeto (porque en el PSOE no me quieren 💔) a Xabier Fortes, el tal Iván 🙃 seguía negándose a poner su cuerpo inerte sobre la mesa para que pasara yo 👣 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Y al presidente del Gobierno, entonces, se le encendió la luz 💡: “No pueden ser presidentas las dos hermanas” 👯‍♀️ y zanjó la cuestión pasada la medianoche aceptando al grandísimo Andrés Gil 🙌🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018