Aunque este miércoles pasado Ana Rosa Quintana anunciaba que no secundaría la huelga de manera total, este 8-M la periodista explicaba que no habría programa. Con un breve tuit, Ana Rosa comentaba que no se emitiría ‘El Programa de AR’, sumándose así a la huelga.

“Si las mujeres paramos, que se note”, escribía en Twitter la presentadora. Una manera de argumentar el por qué de su decisión.

Si las mujeres paramos, que se note. No hay @ELPROGRAMADEAR. #LasPeriodistasParamos — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 8, 2018

La decisión cogía a algunos por sorpresa. Tanto es así que Telecinco tenía que emitir una edición repetida de ‘La Voz Kids’ en su lugar. Al contrario que ‘Espejo Público’, que emite programa con Albert Castillón al frente.

En varios tuits, Ana Rosa explicaba la decisión y puntualizaba que había sido ella la que había decidido secundar el paro. A raíz de un comentario que aseguraba que las técnicas del programa habían dejado “tirada” a la presentadora. Sin embargo, ésta dejaba claro que la decisión había sido suya y que “la cadena me ha apoyado”. Además, especificaba que, si hubiera querido, podría haber hecho el espacio, pues tenía equipo de sobra.

Siento decepcionarte. La decisión ha sido mia y la cadena me ha apoyado. Había programa y equipo. https://t.co/sd3CFijH9m — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 8, 2018

Muy activa este 8-M en Twitter, Ana Rosa Quintana retuiteaba mensajes de apoyo e intentaba explicar la importancia de esta huelga feminista. También contestaba a algunas críticas.

Muy feminista tu comentario. https://t.co/xGBlbvobJY — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 8, 2018