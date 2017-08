Tras provocar la locura pidiendo e insinuando el regreso del mítico ‘SLQH’ (‘Sé lo que hicistéis’), Ángel Martín ha vuelto a dar un paso de gigante para la vuelta del espacio. En su cuenta de Twitter, en un mensaje fijado, el presentador ha confirmado que el guión que ha preparado y la oferta de resucitar el programa está ya encima de la mesa de una cadena.

Martín ha evitado, eso sí, decir qué canal podría emitir el nuevo ‘SLQH’, aunque todo apunta a que podría volver a La Sexta, ya que él mismo hacía alusión a ello en uno de sus anteriores mensajes. Y es que el también monologuista lleva todo el verano especulando con una vuelta que cada vez parece mucho más cercana.

Después de que Patricia Conde también asegurara que algo se estaba cocinando al respecto y de que el propio Martín presentara el guión y el día preferido para hacer un nuevo ‘SLQH’, ahora confirma que todo está en negociaciones y que él ha puesto todo de su parte para que se lleve a cabo, dejando en manos de los directivos de las cadenas el esperado regreso del espacio.

Conste que los señores con traje ya están informados.

Ahora sobre todo depende de ellos.https://t.co/TL4HL1FC9t — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) August 3, 2017

“Conste que los señores con traje ya están informados. Ahora sobre todo depende de ellos”, ha escrito Ángel Martín en la red social, que rápidamente se ha llenado de respuestas entusiasmadas de sus seguidores, que están deseando ver de nuevo al presentador y a Patricia Conde analizando la actualidad, la prensa del corazón y los otros programas.

Pese a que ‘Zapeando’ tomaba el relevo, tiempo después, de ‘SLQH’, el humor y los presentadores y colaboradores del mítico programa han estado siempre muy presentes en los espectadores, que cada cierto tiempo recurrían a la nostalgia y pedían la vuelta de un espacio que marcó toda una época en La Sexta.

En una época en la que las cadenas apuestas por renovar formatos del pasado, (‘All you need is love… o no’, ‘Me lo dices o me lo cantas’, ‘OT’), no sería de extrañar que la cadena que ya tiene en su poder el guión del nuevo ‘SLQH’ diera el visto bueno rápidamente para el regreso del programa. Algo que están deseando sus espectadores, como puede comprobarse en los cientos de mensajes al respecto.

Ajolá digan que sí pic.twitter.com/HTv7IgBILf — Dani (@yofd3) August 3, 2017

Está llevando esto demasiado lejos, como luego no sea nada, nos tiene a todos vestidos de tunos en la puerta de su casa, protestando. https://t.co/Gp2WENAlus — Alex Alcaide (@TheWarden17) August 3, 2017

Mis pulsaciones acaban de aumentar estrepitosamente https://t.co/Pod1MwuXXk — Shaw Meep (@Shaw_wme) August 3, 2017