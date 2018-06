Como cada jueves, y ya es costumbre, ‘Supervivientes’ arrasó en Twitter, donde fue lo más comentado. La gala 12 del reality abrió la recta final del concurso y demostró estará en plena forma. Y eso que La Sexta y TVE apostaron por la actualidad, analizando la moción de censura a Rajoy. Con un Jorge Javier que cambió por el todavía presidente del Gobierno, la elección de finalistas o el adiós a María Jesús, el concurso brilla una semana más.

Sin duda, nada más empezar ‘Supervivientes’ lo que más llamaba la atención era el cambio de look de Jorge Javier. El presentador aparecía con el pelo teñido en color blanco. Rápido explicaba su nueva imagen. Y la razón no era otra que Rajoy. “Me ha salido esto. Se va Rajoy… y es como que el envejecimiento que he ido acumulando en tantos años en los que ha estado en el poder me ha salido en una noche”, decía con sarcasmo.

Una manera de celebrar el adiós de Rajoy y algo efímero, pues dejaba caer que el sábado en ‘Deluxe’ aparecería ya con su look habitual.

Cada vez que veo a Jorge Javier con ese pelo, se me viene a la cabeza esto. #SVGala12 pic.twitter.com/5i2CwtGpmx — Fucking Ogrito. (@oh_gro) May 31, 2018

#SVGala12 soy yo o jorge javier se parece a masao con ese pelo el amigo de Shinchan pic.twitter.com/n0u4xan8dX — xixi valencia (@karroje) May 31, 2018

Jorge Javier parece que se ha pintado el pelo con típex #SVGala12 pic.twitter.com/uj8ZwOu1hY — Teresa la Marquesa (@ukateresuka) May 31, 2018

El presentador volvería a ser protagonista al echar la bronca a Logan y Sergio por sus comentarios machistas contra Sofía. Jorge Javier les recriminaba que contaran según qué cosas. También que llamaran “calzonazos” a Alejandro por haberse acercado a su exnovia.

‘Supervivientes’ arrancaba además la recta final del concurso. Tras nombrar a Sergio finalista, con tongo de por medio, Raquel y Sofía llegaban también a la final, -aunque en realidad se trata de una semifinal-. Las concursantes se libraban de la nominación y, por tanto, lograban llegar a la última parte del reality.

Muchos tuiteros ven claro que o bien Raquel o bien Sofía son las concursantes llamadas a ganar esta edición.

Raquel, Sofía y Maestro Joao, los verdaderos finalistas.#SVGala12 Si Sergio tenía nominación disciplinaria, no tendría que haber sido líder y no hubiese nominado al Maestro Joao. Así de simple. #TONGOSUPERVIVIENTES pic.twitter.com/Aq6QoXiR1A — merisid  (@_merisid) June 1, 2018

RAQUEL Y SOFÍA FINALISTAS!!!! LO HEMOS CONSEGUIDO! Si lo impedimos y echamos a Hugo y logan impediremos el duelo entre Sergio/Logan vs Raquel/Sofía #SVGala12 — 🇮🇱 🇨🇿 🇪🇪 to the final! (@sergijesus40) May 31, 2018

Por el contrario, Logan, Joao y Hugo son los nominados de la semana. Dos de ellos abandonarán en la próxima gala. El tercero, pasará a ser el cuarto finalista. Y parece que el Maestro es quien cuenta con más apoyo de la audiencia.

Quien se ha quedado a las puertas ha sido María Jesús. La modelo era la expulsada de la noche y se vuelve ya a España, siendo la octava concursante en hacerlo.