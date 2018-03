Training for an amazing project coming soon! 10 meters jump 😬 #workingmama #secrets 🤫 entrenando para un proyecto que sabréis pronto, salto de 10 metros #adrenalinaatope #comonoentrebienduele

A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Mar 22, 2018 at 3:10am PDT