No son pocos los reporteros que sufren las iras independentistas en directo. El último de ellos ha sido Raúl García, de ‘Espejo Público’. Desde la carretera AP-7, que los radicales cortaron en señal de protesta, el periodista informaba de la situación.

En un momento dado, un hombre se acerca a él y comienza a hablarle en catalán. El hombre explica que la carretera está cortada pero porque están hartos. García le pide que si le puede hablar en castellano y el hombre estalla. “No, estás en Cataluña”, le dice. “No, estoy en España”, replica el reportero, lo que incendia aún más al independentista. “Ahh, no, no estás en Cataluña. Aprende [catalán]”, contesta antes de irse.

El periodista de ‘Espejo Público’ asegura a cámara que los ánimos están caldeados y que muchos independentistas les han increpado. García reconoce que están viviendo “cierta hostilidad, cierta animadversión” de los separatistas hacia la prensa no afín.

Era entonces cuando otro independentista, con la cara tapada, se acerca gritando. “Si no manipularais no os pasaría esto, si no manipularais no os diría nadie nada. Sigue mintiendo, sigue, sigue”, dice muy alterado mientras Raúl García intenta preguntarle.

Una situación que los reporteros enviados desde Madrid sufren constantemente en las protestas de los independentistas.