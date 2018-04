TVE estrenará en las próximas semanas ‘Masterchef 6’. Una edición diferente y repleta de cambios para seguir enganchando a la audiencia. El programa ha presentado sus novedades este jueves, con Samantha, Pepe y Jordi más protagonistas que nunca. Y es que entre lo novedoso, el adiós de Eva González, que sólo estará en las seis primeras entregas.

Y es que la presentadora y modelo ha compaginado las grabaciones de ‘Masterchef 6’ con su embarazo. A falta sólo de diez días para dar a luz, se tenía que retirar y decir adiós al espacio de TVE. Sin embargo, no habrá presentadora sustituta. Será Samantha la que asuma el mando cuando así lo requiera el formato.

Eva no ha acudido tampoco físicamente a la presentación, pero sí ha dado la bienvenida a la sexta temporada con un vídeo. “Esta edición ha sido muy especial para mí, ha sido la de mi embarazo. He aguantado todo lo que he podido y no era fácil con los tacones, pero todos mis compañeros me lo han puesto muy fácil. Se lo enseñaré a Cayetano”, decía.

Su ausencia no será el único cambio. También habrá nuevas pruebas y mecánicas. Entre ellas, duelos entre concursantes. Además, los invitados y los chefs profesionales que pasen por el programa cocinarán también. Aunque alguno ya lo había hecho en anteriores ediciones, ahora más de ellos se atreverán a enseñar a los participantes.

Entre los invitados, Almaia (Alfred y Amaia, de ‘OT’), Pablo Alborán, los jugadores del Atlético de Madrid o Saúl Craviotto. También concursantes de las ediciones anteriores de ‘Masterchef’.

Todo esto es lo que te espera en la sexta edición de #MasterChef. Invitados de lujo, emociones a flor de piel y un nivel de cocina impresionante. ¡No te lo pierdas! https://t.co/5KB3O2GWnE #VuelveMasterChef pic.twitter.com/vnF73brFR7 — MasterChef (@MasterChef_es) April 12, 2018

Casting masivo

Todos los responsables de ‘Masterchef 6’ han coincidido en asegurar que el casting de este año es más divertido que nunca y muy competitivo. Se han presentado más de 23.000 personas, todo un récord.

“Tienen un perfil de personas normales pero con unos caracteres y un humor muy especiales”, decían en la presentación.

Además, ‘Masterchef’ logra abrir su primer restaurante, que estará situado en la calle Velázquez de Madrid.