Joan Manuel Serrat fue el invitado de este martes en ‘El Hormiguero’ (Antena 3). El cantautor, que se encuentra promocionando una nueva edición de su discografía completa en catalán y su próxima gira, ha recibido insultos en los últimos meses por parte de independentistas. Todo, después de que se mostrara en contra del referéndum secesionista del pasado 1 de octubre.

Pablo Motos le preguntó por esos calificativos de “facha” o “fascista” recibidos en las redes sociales y Serrat respondió con mesura y elegancia. “La única declaración que hice fue responder a una pregunta acerca de si iba a acudir a votar el día 1 de octubre”, quiso aclarar el creador de ‘Nací en el Mediterráneo’. “Entre otras cosas, yo no podía porque estaba en América y argumenté mis razones. Esta argumentación provocó ciertas reacciones que se manifestaron en esto que se llaman las redes, que a mi modo de ver tienen menos representatividad de la que se otorgan“, añadió.

“CRISPACIÓN Y PÉRDIDA DE RAZONAMIENTO”

“Facha no es algo que yo me sienta ni que sea compartido. Son expresiones extemporáneas que no tienen más sentido que el de mostrar la crispación y la pérdida del razonamiento“, indicó también.

Asimismo, Serrat confesó que sigue la actualidad política de Cataluña y que está “preocupado por la falta de un gobierno que por fin arranque con una legislatura”. También pidió que el próximo ejecutivo catalán “saque del centro de la cotidianidad lo que hoy está para que se sitúe el día a día de los ciudadanos”.

