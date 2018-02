En su faceta como actriz y en una visita histórica, Paz Padilla se sentaba en el plató de ‘El Hormiguero’. La presentadora de ‘Sálvame’ visitaba la cadena rival para hablar de su nueva obra de teatro, aunque su trabajo fue lo que menos protagonismo tuvo. Y es que ya desde el principio de su entrevista, Paz se hizo con el control y despertó las risas de todo el mundo.

Tras contar cómo se estaba poniendo en forma y cómo se había vuelto una adicta al gimnasio, repasó su viaje a China. Con un Pablo Motos que era incapaz de poder ‘meter baza’, Paz Padilla conquistaba y revolucionaba a Twitter, que plasmaba en sus mensajes las risas que estaba despertando la presentadora.

Me meo con Paz Padilla contando anécdotas de chinos a los que vio en su viaje a China. #PazPadillaEH — Jose (@josemoreno94) February 19, 2018

Tras una pausa de publicidad, Paz Padilla volvía con más ganas incluso que en su inicio. La presentadora, por fin, hablaba de su trabajo en el teatro. La actriz está ahora mismo inmersa en ‘Desatadas’, donde interpreta a tres personajes diferentes.

Paz aprovechaba para contar que no tenía nunca papeles “normales”. “¿No puedo ser una madre de familia?”, se preguntaba entre risas, después de recordar que en ‘La que se avecina’ interpreta a una yonki.

“A mi madre no le gusta verme en la serie porque le da mucha pena. ‘¿Y si lo fueras de verdad? Yo es que sufro’, me dice”, contaba Paz Padilla. Un momento en el que Motos aprovechaba para contar, a su vez, que a su madre no le gustaba verle besarse con hombres en ‘El Hormiguero’.

La presentadora de ‘Sálvame’ contaba también que a ella le costó mucho besar a una mujer en la serie. “Me tiré cinco días sin comer. Me dio fatiga, no por nada, pero no podía con ello”, decía Paz, que recordaba que se tuvo que besar con Miriam Díaz Aroca.

Las risas se multiplicaban en Twitter, aunque el momento sentimental lo ponía al recordar a Chiquito de la Calzada. La presentadora se emocionaba hasta la lágrima al ver la imagen del humorista.

Me muero de risa con Paz Padilla! Que genia! #PazPadillaEH Cariños desde 🇦🇷 — adry (@adiez05) February 20, 2018

"Mojon" dicho por Paz Padilla suena hasta bien 😂😂😂😂😂 es la caña está mujer😂 #PazPadillaEH — Gaizka (@gaenbg) February 19, 2018

#PazPadillaEH pues yo me he reido como hace tiempo que no hacía. Y me ha encantado saber que @JesusCalleja empieza de nuevo el domingo en @cuatro — Miren (@trapagandarra68) February 19, 2018

@El_Hormiguero FICHAR A PAZ PADILLA!!!!!!!, EL PROGRAMA NECESITA MUJERES ("Más") GRACIOSAS #PazPadillaEH — Plan Z (@planzyoutube) February 19, 2018

Me encanta el tono de humor y me saturan los susceptibles!!#PazPadillaEH — Mercedes. Domínguez (@Merchedms) February 19, 2018

Nunca me ha caído del todo bien, pero natural, campechana y auténtica es como ella sola. #PazPadillaEH

Programa top hoy @El_Hormiguero — Jonathan Gonzalez (@Jon_GityBena) February 19, 2018

Paz Padilla se rompe al recordar a Chiquito de la Calzada (en su entrevista más loca) #PazPadillaEH… https://t.co/K4unMMUrz4 — LexTresAbogados (@lextresabogados) February 20, 2018

Homofobia, machismo…

Aunque el aplauso fue generalizado, Paz Padilla y Pablo Motos también acumularon críticas por algunos de los comentarios vertidos. Entre las acusaciones, de homofobia y machismo. Lo primero por comentarios de la presentadora como quejarse de tener que besar a compañeras en la ficción. Lo segundo, por ciertos mensajes como asegurar que su madre le advirtió que en Madrid “pueden violarte” y ella bromear entre risas con un “no me ha pasado, mamá, hija”.

Pese a ello, muchos defendieron la histórica entrevista en ‘El Hormiguero’. Histórica porque Paz está contratada en Telecinco. De hecho, junto a Motos, envió un saludo a los jefes de Telecinco y Antena 3. “Es una pena que siendo amigos no podamos hacer esto”, decían. Pese a ello, los dos han logrado unirse en pantalla.

#PazPadillaEH… que si machista, que si homofobia… a ver si lo que realmente os molesta, es que gana mucha pasta… 🎃🎂🎆🎁🎉🎐🎋 — Juan el Divino (@juan87256932) February 20, 2018

Mola mogollón porque veo #PazPadillaEH y veo un programa la mar de normal, luego me meto aquí y ha habido machismo, homofobia y una serie de cosas que no he visto. #elmundosevaalamierda — driu 💋 (@brustermola) February 19, 2018

Lo más visto

La visita de Paz Padilla a ‘El Hormiguero’ marcó unos estupendos datos de audiencia. De hecho, el programa se convirtió en lo más visto del día. Hasta 7,2 millones de espectadores vieron en algún momento el programa.

7,2 millones de espectadores vieron en algún momento #PazPadillaEH Además @El_Hormiguero se sitúa como la emisión más vista del día de ayer. #Audiencias pic.twitter.com/l4a7tr1fal — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 20, 2018

Y, en total, Paz logró reunir a 3.411.000 espectadores y dio un 17% de share a Antena 3.