TVE sigue confirmando nombres para el nuevo ‘Mira quién baila’. Este jueves le ha tocado el turno a Manu Sánchez. El cómico, que arrasa en Canal Sur y que ha colaborado en programas como ‘Zapeando’, también saltará a la pista de ‘Bailando con las estrellas’.

Aún sin fecha de estreno, el espacio está poco a poco anunciando a sus bailarines famosos. Y es que Manu Sánchez es ya el cuarto confirmado, tras Gemma Mengual, Topacio Fresh y Pablo Ibáñez (El Hombre de Negro). Sin saber exactamente de cuántos concursantes constará esta edición, todo parece indicar que serán ocho, como en el resto de ediciones. Por tanto, tan sólo quedarían otros cuatro famosos por anunciar.

Quién es Manu Sánchez

Tiene 32 años pero Manu Sánchez lleva ya varios en televisión. Se dio a conocer en programas de Canal Sur como ‘Hagamos el humor’. Entre 2006 y 2007 presentó su primer espacio, ‘De la mano de Manu’.

Con entrevistas, monólogos, reportajes y mucho humor, Manu se hizo un hueco en la televisión andaluza. ‘Colga2 con Manu’ o ‘Andaluces, somos más y mejores’ también triunfaron en parrilla.

Entre 2009 y 2013 dirige y presenta ‘La semana más larga’, un programa semanal en Canal Sur 2 que ha sido uno de sus grandes éxitos.

Colaborador de ‘Zapeando’, monologuista, actor, empresario, escritor… También pasó por el fracasado ‘All you need is love’ de Telecinco junto a Risto Mejide.

El polifacético sevillano añade así a su experiencia televisiva una muesca más en un ‘Bailando con las estrellas’ que va confirmando su casting para volver a triunfar en TVE.