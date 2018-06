Aunque ‘Bailando con las estrellas’ no destaca especialmente por sus datos de audiencia sí lo hace en Twitter. El programa sigue siendo de lo más comentado. En esta cuarta gala fue el cabreo de Rossy de Palma, sin duda, lo que más tuits generó. Junto a ella, que fue expulsada, el recuerdo emotivo a David Delfín o el haber ‘casado’ a Bustamante.

‘Nominada’ junto a Pelayo, Rossy de Palma esperaba el veredicto de la audiencia, que no le fue favorable. La actriz se convertía en la tercera expulsada de ‘Bailando con las estrellas’, tras Topacio y Merche.

La decisión no cayó bien a Rossy, que mostró su cabreo. Incluso compañeros como Manu Sánchez se sorprendía de que ella fuera la que tenía que abandonar. Aunque parecía que se lo había tomado bien al principio, después descargó su ira con su particular estilo. “Yo lo siento mucho (…) Se lo pierde el público y el programa, sinceramente. No lo entiendo, pero no importa. Lo que me fastidia es que la semana que viene teníamos un tango uruguayo (…). Mi bailarín es uruguayo y me fastidia no haberle dado ese placer”, decía Rossy.

Roberto Leal pedía entonces a la dirección que ambos pudieran volver en algún momento y quitarse “esa espina” con el tango.

Con mucho humor pero sin dejar de mostrar su fastidio, Rossy de Palma tiraba el ramo de flores que les regala el programa a los expulsados. “No las quiero, no las quiero, lo siento”, decía Rossy. Después, la actriz lo tiraba de buenas maneras y caía en Pelayo, quien curiosamente se casa este año.

La actriz tampoco dudaba en lanzar una crítica al jurado. “Ahora os estáis arrepintiendo. Que habéis estado un poco racanetes [con las puntuaciones]”, decía. La expulsión de Rossy provocaba también la indignación de la audiencia. En Twitter, muchos tildaron de injusta su marcha.

Me parece un robazo esto enorme! Que coño hace yendose Rossy cuando le da mil patadas a Pelayo #Bailando4 — Pepito 🎺1016🎺 (@PepitoStilinski) June 5, 2018

#Bailando4 Esto es un concurso de baile. ¿Como se puede votar más por Pelayo y no por Rossy, cuando ella baila mucho mejor? — Jennifer (@Jcuestapablo) June 5, 2018

Muy injusta la salida de Rossy y su pareja. Pero cuando digo injusta, me refiero a jodidamente injusta.#Bailando4 — Verónica (@ByVrnk_) June 5, 2018

Normal que no lo entiendas Rossy, esto es acojonante. #Bailando4 — Luis.💧👠🍑🏆🦁 (@luisquintela_) June 5, 2018

¿Cómo es posible que anoche expulsárais a @rossydpalma y Pablo o Fernando sigan en #Bailando4 ? Muy justo no parece, hasta un niño vería que Rossy baila mejor. Y este programa va de eso, no? No va de quien te cae mejor o peor. — Raquel González (@1Raquel__) June 6, 2018

Rossy expulsada. ESPAÑA QUÉ TE PASA. QUÉ PROBLEMA TIENES EN LOS OJOS. #Bailando4 — Ane Álvarez (@AneAlvarez) June 5, 2018

NO. PUEDE. SER. Si se va Rossy, se acaba la fiesta… Literal #Bailando4 💃🕺 pic.twitter.com/WnOQklT7bY — Óscar Palomares (@OscarPal95) June 5, 2018

Su rival antes de la expulsión, Pelayo, protagonizaba el momento más emotivo, por su parte. El estilista recordaba a David Delfín cuando se cumple el primer aniversario de su muerte. Muy emocionado, era preguntado por el jurado tras su actuación. Pelayo explicaba que su bailarina le había dicho que tenía que sentirse “como en una nube”.

“Para buscar eso tenemos que buscar dentro de nosotros”, decía. Y añadía que “esta semana hace un año que se murió David Delfín y le he tenido muy presente”, recordaba emocionado.

El punto romántico lo volvió a poner Bustamante y Yana Olina. El programa no dudó en ‘casar’ al cantante, que interpretó ‘El Anillo’, de Jennifer López. La audiencia votó de nuevo a la pareja como la mejor de la noche. Aunque muchos no están de acuerdo en ello. El cantante va camino de ganar el concurso gracias al cariño de la gente. Y eso que en cuestiones de baile tiene grandes rivales como Manu Sánchez o Patry Jordán.

Yana terminó la coreografía gritando “eres el mejor” pero Bustamante lo dejó claro: “Viendo los acontecimientos, me quedo para vestir santos. Soy un tío clásico pero hay que ponerse al día”, decía. La pareja sigue jugando en el programa con su relación. Y muchos creen que gracias a ello ganarán ‘Bailando con las estrellas’.

#Bailando4

El público NO debería votar porque se deja llevar por otras cosas que no es el BAILE … por ejemplo … siempre votarán por Bustamante y su bailarina porque están enrollados … y GANARÁN el concurso seguro ni lo dudéis — Nuria Arroyo (@FlorDeUsera) June 6, 2018

#Bailando4 no lo veo más. Para que gane Bustamante a juro veo otra cosa. Lo siento por Roberto Leal pero me niego a.seguir. — Carmen M.Mesa R. (@Adictisima) June 5, 2018

Y desde la primera gala ya se sabe cuál será el ganador, por técnica y por apoyo popular: Bustamante. #bailando4 — Rui Gonçalves (@ruisgoncalves) June 5, 2018

#Bailando4 y el jurado me va a hacer creer que Bustamante, la Bono y el hombre de negro han bailado mejor que Gemma Mengual??? 🙄🤔🤨😤 — Manuel Wedemeyer D. (@ManuWedemeyerDe) June 5, 2018

El programa y los fans harán ganador a Bustamante, pero Gemma no tiene nada que envidiarle, es pura belleza en el escenario #Bailando4 — Joel🦁 (@JoelLopezAndre2) June 5, 2018

Audiencias

‘Bailando con las estrellas’ sigue perdiendo ritmo. El programa vuelve a caer y aunque en Twitter es de lo más comentado, los audímetros no reflejan ese impacto social.

Esta semana, el espacio se queda en un 9,7% de share y una media de 1.330.000 espectadores. Pese a ello, mantiene la segunda posición por detrás de ‘Supervivientes’.