Aunque ‘Bailando con las estrellas’ lo intenta, no logra coger el ritmo que desea. Esta semana, el programa baja de nuevo y no parece que vaya a remontar. Y menos aún con el enfado de muchos de los espectadores al ver que Merche era la expulsada de la gala. Las acusaciones de tongo se disparaban en Twitter, donde la noticia sorpresa que dio Joaquín Cortés o el lío en el que metieron a Bustamante fueron también momentos muy comentados.

Por segunda semana, ‘Bailando con las estrellas’ tenía que despedir a una pareja. Pero pocos se esperaban que fueran la formada por Merche y Roger. La cantante cuenta con un nutrido grupo de seguidores que la votaba como favorita. Pero, no era suficiente. Tras obtener de las peores puntuaciones y no lograr remontar con el voto del público, decía adiós.

Rápidamente, muchos acusaban a TVE de tongo y resaltaban que había otras parejas que lo hacían peor que Merche y Roger.

Increíble la falta de coherencia del jurado de @bailando_tve . Una vez más es evidente la falta de credibilidad de este tipo de programas.#TeamMercheRoger #bailando3 #BailandoConMerche #BailandoConLasEstrellas — Merche Dlg.CATALUNYA (@DCFMerCatalunya) May 30, 2018

@BailandoConRCN_ pero esq no me puedo creer que se vaya MERCHE… osea super injusto #BailandoConLasEstrellas #Bailando3 😒😣😱 — MARI 💙💛 CEPEDA 💛💙 (@marybel025) May 30, 2018

¿Me estáis diciendo que Pelayo, Guillén Cuervo y el Hombre de Negro lo hacen mejor que Merche? ¿O es que el programa tiene truco? ¿O es que el jurado es subjetivo y, encima, no aguanta las cosas claras y a la cara? Venga, amigos, agüita! #Bailando3 #BailandoConLasEstrellas — Cris†ina Bueno (@CristinitiBueno) May 29, 2018

Injusta salida de @MercheOficial con lo bien que ha bailado durante 3 semanas, el trabajo y las ganas que ha puesto cada semana.

El jurado no supo valorar ninguno de los bailes.#bailando3 @Gestmusic #BailandoConMerche #BailandoConLasEstrellas #TeamMercheRoger @bailando_tve — Merche CFans Oficial (@MercheCFOficial) May 29, 2018

¿Alguien me explica en que se basan para puntuar en este concurso? …. tongo demasiado semao…. Siempre serás nuestra ganadora @MercheOficial #BailandoConLasEstrellas #BailandoConMerche #Bailando3 #tongo — Christian (@xtian_1992) May 29, 2018

Por el contrario, Bustamante se alzaba como el más votado por segunda semana, tras arrasar en el estreno del programa. Muchos creen que el cantante será el ganador del espacio. Su relación con Yana, además, le ha metido en algún lío. Y es que Joaquín Cortés no dudó en alabar la complicidad entre ambos y en mandarle un ‘recadito’: “Se ve además, un lado muy bonito, una conexión entre vosotros, no sé si será amor o no, me da igual. No entro en eso, pero me encanta”, decía.

Unas palabras que provocaban que Bustamante dijera “no entras, pero ahí lo has dejado”. Roberto Leal rápidamente intentaba cambiar de tema y no ahondar más en la relación entre ambos.

Que Bustamante va a ganar #BailandoConLasEstrellas no es ningún secreto desde el programa 1… — Rocío Herrera (@rocioherrera93) May 29, 2018

Me ha parecido a mi o Bustamante y Yana han estado a punto de darse un pico con la emoción de la puntuación??? 😂 😂 😂 😂… pero al final han reculado…#Bailando3 — Chiki (@ChikiCangrejito) May 29, 2018

Jajajajaja ay lo q ha dicho Joaquín Cortés 😏🤣 #BustamanteyYana #Bailando3 — Didimex (@didimex1111) May 29, 2018

Además, Joaquín Cortés vivió otro momento de gran protagonismo. En un momento dado, el bailarín salió al centro de la pista para anunciar que va a ser padre. Tras ocho años de relación con Mónica Moreno, la pareja espera su primer bebé.

Que bonito Joaquín Cortés será padre 👶 enhorabuena.

Mañana el Sr Bomba,

dará la noticia como suya y harán el prgm buscando intimidades de Joaquín. Quien vea mañana Sálv, me cuenta si tengo razón o no.😂 — Van gelder (@GelGelder) May 29, 2018

Primeras imágenes en exclusiva del hijo de Joaquín Cortés #Bailando3 pic.twitter.com/Aa5MNyE89K — Miss Dalila (@missdalila76) May 29, 2018

Por si le faltaba algo al programa: Joaquín Cortes, anuncia su próxima paternidad en directo!! Pero que eso no os descentre de nuestro objetivo: salvar a @_FernandoGC_ @despistao1 #Bailando3 @bailando_tve — Ángel Syper (@angel_syper) May 29, 2018

Audiencias

‘Bailando con las estrellas’ no aguanta el ritmo de ‘Supervivientes’ y baja esta semana. En su tercera gala, sólo puede reunir a 1.513.000 espectadores y marca un 10,8% de share.