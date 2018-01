Este pasado miércoles, Ana Guerra y Aitana mostraban su malestar por el tema que comparten para ir a Eurovisión. Titulado ‘Chico malo’, se trata de una canción trap, -una variante del reguetón-, con la que ninguna de las dos se siente cómoda. Y no porque el tema no les guste, repitieron en varias ocasiones que les encantaba, sino porque no se sentían identificadas cantándolo. El agobio también llegaba al pensar que, si llegaban a ir al festival eurovisivo, la canción les perseguiría el resto de su carrera.

Sus críticas en la merienda fueron escuchadas por Noemí Galera y Manu Guix, que subieron para echarles una gran bronca que terminó con ambas concursantes llorando. La directora de la Academia y el director musical les pedían que cuidaran sus palabras y recriminaban sus críticas al tema compuesto por Brisa Fenoy.

Incluso, en un momento dado, Noemí mentaba a la compositora, preocupada por si ésta estaba escuchando las críticas de Ana Guerra y Aitana. “¿Habéis pensado en algún momento que el autor de la canción os está escuchando y estáis hablando de la letra con desprecio?”, preguntaba Noemí.

Pues si Brisa Fenoy no lo escuchó en su momento, sí le llegó a través de Twitter. Y la compositora ha decidido contestar a través de su cuenta. Brisa no ha dudado en defender a Ana y Aitana y aseguraba que este jueves, en el pase de micros, les ayudaría en todo lo que pudiera para que hicieran el tema más suyo.

Adoro a mis chicas @Aitana_ot2017 @AnaG_ot2017💘💘totalmente normal lo que les está pasando con la canción. Mañana las ayudaré en todo lo que pueda para que hagan la canción suya que es el único objetivo. La sacaran adelante 100% #aitanawar #ot @17OTriunfo — Brisa Fenoy (@BrisaFenoy) January 24, 2018

La bronca que dividió a Twitter

La respuesta de Brisa llegaba después de todo el revuelo que se montaba en Twitter al ver la bronca que Manu Guix y Noemí Galera echaban a Aitana y Ana Guerra. Las dos concursantes aprovecharon la clase de Mamen y la merienda para dejar claro que no se sienten identificadas con el tema.

Numerosas quejas, caras largas y un intento de cambio de letra hicieron que ambas estallaran mientras merendaban con sus compañeros. Ana y Aitana dejaban claro que ‘Chico malo’ “es un temazo” pero que no iba con ellas. Ninguna de las dos, además, quería cantar ni ese estilo ni dar ese mensaje. Además, mostraban su miedo a llegar a Eurovisión y que la canción “te puede perseguir siempre”.

“Yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes por la vida”, decía Ana Guerra que, además, no dudaba en quejarse también de su tema individual. “Soy la única que no se siente a gusto con el estilo que le han dado”, se lamentaba.

Una frase que aprovechaba después Noemí Galera en su bronca: “¿Con qué te has convertido en finalista esta semana, Ana?”, preguntaba, en referencia a ‘Havana’. La directora le recordaba que habían sido ellos quienes le habían aconsejado la canción y que gracias a ello había logrado ser una de los cinco finalistas. “Confiad un poquito en nosotros”, le pedía, tras alegar que tanto TVE, como la productora, el equipo de ‘OT’ y expertos de la discográfica Universal habían trabajado duro para dar a cada finalista su tema.

“Tened cuidado en cómo decís las cosas. Soy el primero en que digo que estas canciones se tienen que hacer vuestras, pero con el máximo respeto”, les decía por su parte Manu Guix.