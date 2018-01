Como ya hiciera con otros concursantes, como con Cepeda, Cárdenas centra sus entrevistas de ‘OT’ en detalles nimios. Muchos de ellos, abochornan en Twitter y la de Nerea este pasado lunes no fue una excepción. Antes de la gala, la última expulsada, -hasta la salida de Roi-, apareció en el plató de ‘Hora Punta’.

Allí, y en lugar de hablar de su paso por la Academia, Nerea tuvo que escuchar preguntas sobre el bullying que había sufrido en el colegio y sus complejos por su dentadura. Su entrevista se basó prácticamente en recordar cómo le había contado a ‘los Javis’ lo mal que lo había pasado por ello. Tanto es así que había pensado arreglarse la boca pero justo le dieron el visto bueno para entrar a ‘OT’.

Las preguntas de Cárdenas sobre ello provocaron muchas críticas. Aluvión que se disparó tras recordar un momento concreto. En una de las galas, Mónica Naranjo hablaba con ella y se oía un rebuzno entre el público. La cantante reaccionó llamando “imbécil” al que lo hizo. Nerea aseguró no haber escuchado nada. Pero Cárdenas y Alejandra Castelló lo comentaban asegurando que seguro que no iba por ella. Algo que pocos se creen. Un episodio doloroso para Nerea, que ésta probablemente no quería recordar y que le sacaron sin miramientos.

Todo ello provocó que en Twitter muchos mostraran su bochorno por la entrevista. No sólo por centrarse en su dentadura sino por no preguntar nada sobre su paso por la Academia. Y es que su participación en ‘OT’ quedó reducida a su amistad con Agoney, sus complejos y el no haber superado aún su enfrentamiento en nominaciones con su mejor amigo.

Algún tuitero, incluso, llegó a acusar a Cárdenas y ‘Hora Punta’ de ser ellos mismos quienes acosaron a Nerea con sus preguntas.

#Horapuntatve Dais vergüenza, qué asco de entrevista! #bullying pagado con nuestros impuestos — Irene Pittari (@irenepittari) January 15, 2018

#HoraPuntaTVE O sea, recordamos la clase psicológica de @javviercalvo y @soyambrossi con Nerea, luego el momento de @monicanaranjo reprochando el rebuzno de alguien mientras el veredicto. Y viene @_javiercardenas: "Estoy convencido que eso no iba dirigido a tí". Qué mala baba — M@rco§-&-G€€ (@marcosgee) January 15, 2018

De verdad que la entrevista que le están haciendo en #HoraPuntaTVE a Nerea es de vergüenza: De 15 min, 10 min hablan de su físico 😫😫#OTGala11 — Maitane Echeverria (@Layawo) January 15, 2018

#Cardenas va al Logopeda ?!?!! VOCALIZACIÓN !! Repitamos, VOCALIZACIÓN. Lo repetimos igual que él los vídeos humillantes a Nerea?? Era necesario?? #HoraPuntaTVE — Mariam Antoniles (@mariamdeoz) January 15, 2018