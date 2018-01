Si en Antena 3 Pablo Motos sacaba de quicio a muchos por sus preguntas a Carla Bruni, en TVE el escenario no fue diferente. Javier Cárdenas avergonzaba a Twitter con su trato a Cepeda, el último expulsado -hasta este pasado lunes-, de ‘OT’.

Como es habitual, ‘Hora Punta’ contaba con el concursante que salió de ‘OT’ en la última gala. Tras tener que abandonar la Academia el martes 2 de enero, Cepeda se convertía en el invitado del día, justo antes de la gala 10 del espacio de TVE. Sin embargo, seguro que se está arrepintiendo todavía.

Y es que Cárdenas redujo su participación en ‘OT’ prácticamente a su relación con Aitana. Ambos con pareja, la buena amistad que surgió en la Academia ha llevado a muchos a pensar que había algo más entre ellos. Por eso, las preguntas del presentador de ‘Hora Punta’ fueron del todo incómodas para un Cepeda que no pudo disimular su cara. En algunas ocasiones, el concursante demostró no sentirse a gusto en el plató.

En Twitter, no pasó desapercibido. Muchos comentaron sentirse avergonzados por haber centrado la entrevista a Cepeda en su relación con Aitana. Y así lo mostraron con sus mensajes indignados y críticos hacia Cárdenas.

Entiendo que los pobres exconcursantes de OT tienen por contrato ir a #HoraPunta , pero es para no volver… Menuda entrevista a @Raoul_ot2017 y @Cepeda_ot2017 . Vamos a por #OTGala10 !

— The king CEPEDA🥊💙 (@alaveritatuyaGH) January 8, 2018

Cepeda ne cae mal pero veo innecesario que no paren de hablar de su vida privada. Basta ya #HoraPunta #OTGala10

Había también quien recordaba que ‘Hora Punta’ no había tratado bien a Cepeda durante su paso por ‘OT’. Han sido muchas las veces que han criticado al concursante cuando éste estaba dentro de la Academia. Por eso, algunos recomendaban al joven que no volviera.

Tampoco se libró de las preguntas vergonzantes Raoul, que también visitaba ‘Hora Punta’. Al contrario que Cepeda, el concursante no tuvo que responder por su relación de amistad con Agoney, que daba mucho que hablar en redes. Él tuvo que responder sobre Amaia y Alfred, que sí han confirmado su amor. También tuvo que ver cómo Cepeda tenía mucho más protagonismo que él.

No me puedo creer que pregunten a @Cepeda_ot2017 por #aiteda y a @Raoul_ot2017 no por #ragoney sino por #Almaia 😱😱😱 #HoraPunta

— Ragoneywins (@ragoneywins) January 8, 2018