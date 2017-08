Una foto de una socorrista en bañador, únicamente vestida con la camiseta de salvamento, desataba todo tipo de comentarios machistas en las redes sociales. El aluvión fue tal que el Ayuntamiento de Gijón no dudó en encontrar rápido una solución: taparlas.

El consistorio pedía a las socorristas mujeres de sus playas que se pusieran el pantalón encima del bañador, a fin de evitar las fotos y comentarios machistas que comenzaban a ser tendencia en redes. Una solución sacada del paleolítico y que, de nuevo, pone a la mujer como la culpable de provocar tales comportamientos machistas en los hombres.

Tras conocer la noticia, la periodista Carme Chaparro no ha dudado en lanzar un alegato en Instagram que ha dejado k.o al Ayuntamiento de Gijón. “¿Es esa la solución? Ellas tienen que taparse porque algunos hombres no saben controlarse”, se pregunta la periodista, que ha desarrollado además el tema en su blog de Yahoo bajo el título “ellas te salvan la vida y tú les miras el culo”.

“No veo que pase lo mismo con los socorristas masculinos, por cierto. Ellas no son las culpables. Obligándolas a taparse, las culpabilizamos de lo que está pasando”, escribe Chaparro, quien insiste en que la solución no es esa, sino la educación a los hombre “a no agredirnos”.

“Tenemos que ser nosotras las que no nos pongamos ropa considerada provocativa en determinados ambientes, o las que no caminemos solas por la calle a determinadas horas, o las que evitemos dar “esperanzas” a cierto tipo de hombres, o las que… o las que…. Es decir, restrinjamos la libertad de las mujeres en vez de pedir educación y respeto a los hombres”, continúa en su post.

“Esas mujeres que están trabajando de socorristas en la playa merecen un respeto. Además, ¿pueden trabajar con pantalón igual de bien? ¿Pueden ser igual de ágiles en el agua, en una situación de emergencia con alguien ahogándose, si llevan prendas encima del bañador?”, termina Carme, que ha levantado los aplausos en Twitter e Instagram con esta reflexión acerca de la solución supuestamente anti-machista del Ayuntamiento de Gijón, a quienes les han sacado los colores.