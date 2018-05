con ‘Salvados’ como rival, el ‘Chester’ cayó en picado este pasado domingo. Y eso que gozó de dos buenas entrevistas dedicadas al talento. La primera, a ‘los Javis’, que ya han calificado la charla como la mejor que han tenido ante las cámaras. Y la segunda, con el actor Quique San Francisco. Es esta especialmente la que ha arrasado en Twitter.

Secundario de lujo, uno de los intérpretes más conocidos de su generación y considerado uno de los imprescindibles. Quique San Francisco se sentaba en el ‘Chester’ para repasar su vida y trayectoria. Pero también para tocar su problema con las drogas o para calificarse a sí mismo de “vago” por no seguir los consejos de uno de sus mentores, Fernando Fernán Gómez.

Pese al fracaso en audiencia, Risto logró sacar lo mejor de Quique San Francisco, a quien le prometió tres objetivos al principio de la charla. El presentador aseguró que quería dejar de lado la adicción superada del actor. También que no quería hablar de la etapa del intérprete en la familia Flores, -por su noviazgo con Rosario y su amistad con Antonio-. Y, por último, le apostaba que no dijera ninguna palabrota.

Pero, sobre todo, la entrevista en ‘Chester’ de San Francisco destacó por 4 razones fundamentales.

Su crítica a ‘Cuéntame’. El actor no dudó en hablar de la serie de TVE y criticar que dejaban escapar el talento. Aunque pocos se acuerden, San Francisco interpretó durante un tiempo a ‘Tinín’, el dueño del bar. Sin embargo, nunca tuvo demasiado protagonismo y desapareció sin pena ni gloria. Como él, otros. Algo que el actor achacó a los egos y las envidias de los protagonistas, aunque sin nombrarles. También criticó la marcha de otros como Terele Pávez.

#ChesterTalent Cierto., su papel en Cuéntame pasó sin pena ni gloria. No se le dio tiempo de cuajar — RosaU (@rosixpe) May 6, 2018

Risto, ya sabes que Juanito Echanove tampoco acabó bien en la serie 'Cuéntame'. Él también podría contarte muchas cosas. — beatriz botias (@Beabotias) May 7, 2018

2. Silvia Charro y Simón Pérez. Grabado hace ya tiempo, el ‘Chester’ recogía una parte del vídeo viral de los economistas sobre hipotecas a tipo fijo. Quique San Francisco no dudó en asegurar que los protagonistas “iban hasta el culo” de drogas. Y, después, mantuvo una conversación con ellos. Una escena surrealista que llamó mucho la atención.

Se está hablando muy poco del #ChesterTalent de ayer de Risto y Enrique San Francisco, con Silvia Charro y Simón Pérez pic.twitter.com/5yzi7Wb7e2 — i¤tuit™ (@iloftuit) May 7, 2018

Simón Pérez y Silvia Charro, protagonistas del vídeo viral de las hipotecas, enfadan a ristomejide: “Por culpa de vuestra fama, os estáis cargando vuestro prestigio” https://t.co/nFPNpWMLLG pic.twitter.com/sQzv1whdXh — Rocío Cardenas (@RocoCardenas21) May 7, 2018

Madremia Silvia Charro y el otro en Chester… — Medina (@Medinarules) May 6, 2018

No viene a cuento sacar a estos en una entrevista al actor Quique San Francisco. Un buen actor que tuvo un mal momento con las drogas, de las que no ibas a hablar 👎👎👎 — L. E. Bellamy (@LEBellam) May 6, 2018

3. Risto y su nombre real. Tras confundirse en un momento dado y llamarle “Risco”, Quique San Francisco no dudaba en preguntar de dónde le venía el nombre. El presentador, por primera vez, lo explicaba de una manera muy natural. Risto aseguraba que su nombre “es finlandés”. “De pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que un día me lo cambié, pero antes me llamaba Ricardo”, confesaba. El presentador aseguraba que lo hizo porque “era mi marca, yo llevaba nueve generaciones de Ricardos… y era por romper con los muertos, aunque fueran los míos”.

Risto mola mas q ricardo sinceramente RISTO MEJIDE ROLDÁN 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤- ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ — yaser González @hotmail.com (@GonzalezYaser) May 6, 2018

4. Actor de 10. Sin duda, las alabanzas hacia su trayectoria y talento fueron muchas. Tanto es así que muchos le calificaron un actor de sobresaliente. Y, sobre todo, aseguraron que su entrevista ha sido de las mejores que se han visto en ‘Chester’.

Quique San Francisco, que entrevista @ristomejide 👏 — Gonzalo García (@GarcaGonzalo) May 6, 2018

Quique San Francisco es el mejor y punto. #ChesterTalent — Helena. (@Hachesaysrelax) May 6, 2018

Quique San Francisco es de los mejores actores con más talento que hemos tenido y tendremos nunca, ojalá se le cuidara como se merece e hiciera más películas. — Melanie Oliveira (@Zaedana) May 6, 2018

#ChesterTalent Quique San Francisco, muy interesante. Y muy alejada del estereotipo que tenemos de él. — RNR jukebox (@rnrjukebox) May 6, 2018