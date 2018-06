Después de algunas entregas en las que el local que reformaba Chicote cerraba, ‘Pesadilla en la cocina’ logra salvar a una tetería del desastre. Dos años después de grabar esta entrega, el restaurante sigue abierto y recibiendo clientes, aunque sin ninguno de los miembros de la plantilla que aparecía en el programa. Además, el espacio de La Sexta bate récord de audiencia.

Chicote viajó esta vez a Melilla. Allí, la tetería Nazarí demandaba su ayuda urgentemente. Su dueño, Mohamed, un amante de este tipo de gastronomía y un jefe totalmente desconcertante. Déspota y tierno, emocionado en el momento menos esperado pero de fuerte carácter.

Además, su desconfianza marcaba el devenir de la tetería. Y es que, celoso de sus recetas, no dudaba incluso en mantener en secreto las mismas. Ni siquiera sus empleados tenían acceso a ellas hasta tener los platos completamente acabados. “Para que no me roben las ideas”, se justificaba.

Convencido de la excelencia de sus platos, a Mohamed le bajó los humos rápido Chicote. El cocinero no dudó en calificarlos de “comida para estudiantes”. Además, aseguraba haber llevado el té a Melilla. Algo que provocó más de una broma y comparación en Twitter.

Benito introdujo el gotelé en España y Mohamed el té en Melilla. #PesadillaTetería pic.twitter.com/wGcLpNdf75 — Cristian Mas (@CristianMas86) June 13, 2018

Encontré la salsa Nazarí en una cueva. Caí dentro cuando era pequeño y una luz al fondo me dijo los ingredientes. No los apunté y ahora tengo que inventarmela cada día. #PesadillaTetería pic.twitter.com/2MTRsfViEQ — Fans Alberto Chicote (@ChicoteFans) June 13, 2018

– Que lleva la salsa?

– Es un secreto

– Que le pasa al restaurante?

– Es un secreto

– Y al chulo de tu primo?

– Es un secreto

– Eso es un crepe?

– Sfff

– No llores hombre #PesadillaTeteria — Soy Libre (@SoyLibr53931203) June 13, 2018

En resumen, el tío está obsesionado con que le vayan a copiar recetas de ensaladas y crepes de jamón york… #pesadillatetería — Pizzobaco (@Pizzobaco) June 13, 2018

#PesadillaTeteria

Y esa receta de crepe la cogió una mora de una cueva del Albaicin, que en época de Boabdil estaba muy de moda el chorizo de pavo y las lonchas de pavo — Lauris Infernal (@laurisinfernal) June 13, 2018

Entre las bromas más repetidas, también, el espíritu viajero de Mohamed. El dueño de la tetería aseguró haber vivido “en muchos países del mundo como Gran Canaria y Granada”.

" He vivido en muchos paises del mundo, Gran Canarias y Granada"

Muy bien Willy Fog #PesadillaTeteria pic.twitter.com/4P3El8SsQk — Ana María López (@anaanqui) June 13, 2018

ÚLTIMA HORA: Canarias y Granada logran la independencia #PesadillaTeteria — Miau (@LittleGirl_xx) June 13, 2018

Frase del dia:

"Estuve viviendo en muchos paises del mundo. Las Islas Canarias, Granada"

Mohamed el Phileas Fogg de los fogones. #pesadillatetería — Felipe (El Xixonudo) (@Felipe25_1) June 13, 2018

Pero sorprendente era el dueño, no menos lo era la plantilla. Unos camareros complicados que llamaron mucho la atención en redes sociales. Jóvenes y sin experiencia, “no tienen capacidad ni para llevar un kiosko de chuches”. Eso sí, carácter tenían un rato. La insolencia y sus enfrentamientos con Chicote fueron constantes.

Los vaciles al cocinero, al dueño y a los comensales eran continuos. “No tienes ni idea de lo que hablas”, le dijo uno de ellos. Concretamente, Jaime fue quien más comentarios suscitó en Twitter.

¿Quién le ha bajado los humos a Jaime? Y, lo que es más inquietante, ¿cómo? Porque vamos, ni Supernany #PesadillaTeteria — Patas Flacas (@Patas_Flacas) June 13, 2018

Jaime salió en “Hermano mayor” hace un par de temporadas #PesadillaTeteria — Miau (@LittleGirl_xx) June 13, 2018

enseñar a Jaime a agarrar un cuchillo,el mundo al reves #pesadillateteria — javier rodriguez (@javiertquiero) June 13, 2018

El tal Jaime está en la tetería como podría estar en su barrio organizando el menudeo de droga. Da el perfil para ambos puestos. #PesadillaTetería — Pablo Cantabria (@PabloCantabriaI) June 13, 2018

Por su parte, las camareras llamaron la atención por su belleza exterior. Muchos pidieron incluso los perfiles en Instagram de las jóvenes, que causaron furor pese a que su profesionalidad quedó bastante en duda. Lo que llevó también a más de una crítica.

#PesadillaTeteria Soy yo el único solo que veo wapisimas a las camareras?🤔🤔🤔 — makito_fashiion 🎗 (@makito_fashiion) June 13, 2018

#pesadillatetería como se llaman las camareras ??

Para buscacarlas en insta — andree (@andree13367172) June 13, 2018

#PesadillaTeteria pesadilla es la orda de acosadores que tienen que aguantar las camareras que salen en el programa. Cada semana, sin excepción un montón de imbéciles buscando sus redes sociales, haga algo con esto @albertochicote, no es su culpa pero puede ayudar a visibilizar https://t.co/n8CiJDoNfd — Santi Astillero (@SantiAstillero) June 14, 2018

Pese a todo, Chicote les reformó el local y llevó a Mohamed a una Escuela de Hostelería. Allí, el ayudante de cocina reconocía “no tener ni idea”. Hecho su trabajo, Chicote dejaba una tetería con una plantilla ilusionada y un dueño encarrilado.

Local abierto

Tanto es así que, dos años después, Mohamed parece haber tomado nota. El local sigue abierto aunque con una plantilla completamente diferente. En Twitter, los usuarios buscaban reseñas del sitio y confirmaban que seguía en pie.

#PesadillaTeteria sigue abierto y con muy buenas puntuaciones !!!! @albertochicote

Reto conseguido !!! pic.twitter.com/al5hQYxDGw — pili ballest (@piliballest) June 13, 2018

La tetería Nazarí parece que sigue abierta… y con buenas críticas. Me alegra saber que el programa a veces sirve de algo #PesadillaTeteria pic.twitter.com/dDAkRaQScB — Carlos Mateos (@cmateosgil) June 13, 2018

Audiencia

Con todo ello, Chicote logró récord de temporada. ‘Pesadilla en la cocina’ logra ser segunda opción de la noche y marcar máximo. El propio cocinero lo celebraba en Twitter agradeciendo el apoyo.

Y es que nada menos que más de 1,9 millones de espectadores fueron la media, logrando un 11,5% de share.