No es la primera vez que Chicote está a punto de llegar a las manos, pero no por ello deja de sorprender. El cocinero, esta vez, bordeó al límite el pegarse con el chef de un local de la Malvarrosa al que, finalmente, logró salvar. Lo hizo además con nuevo récord de audiencia de un ‘Pesadilla en la cocina’ que está imparable.

Chicote se trasladaba esta semana a Valencia. Concretamente, a la playa de la Malvarrosa, donde esperaba El Racó Marítim. Un local con medio millón de euros de deudas, una gran falta de organización y un matrimonio desesperado. Pero, eso sí, con una situación inmejorable.

Sin duda, el cocinero del local, David, protagonizó los momentos más tensos con Chicote. Ambos estuvieron a punto de pegarse por la paella y los arroces que se preparaban en el Racó.

David no solo no acepta órdenes de su jefe… ¡también se encara con Chicote! En la cocina no existe ley ninguna #PesadillaRacó https://t.co/4UWDW1BxKe pic.twitter.com/PCaLYU4qu7 — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) June 20, 2018

David soy yo Chicote y te doy dos ostias y te bajo algo que te crees que no tienes del tieón, pa-ya-so #PesadillaRacó — Eddthecooker 🍔 (@edd_thecooker) June 20, 2018

David ha ido hacia Chicote y entonces ha recordado que no llevaba el ladrillo en la mano y ha reculado.#PesadillaRacó — Countblissett (@CountBlissett) June 20, 2018

David, el cocinero, respeta la opinión de Chicote y se la pasa fuertemente por el forro de los huevos. #pesadillaraco — Danny Redrum (@danny_redrum) June 20, 2018

Y es que Chicote le llamó la atención en varias ocasiones. Sobre todo, a la hora de ver cómo cocinaba los arroces. “Lo hago así hasta que alguien me enseñe”, se excusaba David al mover arroz todo el tiempo. “Pero si te he dicho yo que no se mueve y te lo has pasado por el forro de los cojones”, respondía muy enfadado Chicote.

La tensión llegó a su punto álgido cuando el cocinero asegura que Chicote no le ha dado ninguna indicación. “David, mientes como un bellaco, no tienes vergüenza torera”, le exclamaba. Algo que provocó la reacción del cocinero, que se encaraba a Chicote: “A mí no me llamas embustero”, decía mientras se ponía cara a cara con el chef.

Por si fuera poco, la tensión de la cocina se trasladaba también al jefe y los empleados. Así, se pudieron ver paellas volando, gritos que asustaron al mismísimo Chicote, broncas y clientes que devolvían la comida a cocinas. Una absoluta falta de coordinación que arrasaba en Twitter.

¡Eh, ingeniero!

¡Ten huevos a mover el arroz otra vez!

¿Despacio y bien?

¡Alégrame el día!

¡Tómate otro Lexatin!

Que ya viene, como casi siempre, la MUJER a arreglar vuestra ineptitud.#gilicrónicas#PesadillaRacó pic.twitter.com/JzZAQ5sTph — Javier F (@disparatedeJavi) June 20, 2018

He soñado que el cocinero seguía removiendo la paella. No toque el arroz, carajo! #PesadillaRacó #foradeValencia — Aitor (@AitorF10) June 21, 2018

#pesadillaracó Muchos programas son personas que tienen un poquito de capital. Pero claro, luego uno tiene que currar hasta más que la gente a la que contratan. Y la hostelería no funciona yendo a fin de mes a por beneficios. — Arena (@Afayaiva) June 21, 2018

@albertochicote mi abuela, alicantina de villajoiosa, le daría con la espátula si lo viera mover el arroz. Hay cosas que son imperdonables y no admiten discusión. EL ARROZ DE PAELLA NO SE MUEVE!!!!! #PesadillaRacó — Marcial Cendán (@Marcial1008) June 21, 2018

Yo sé que @albertochicote no puede hacerlo porque lo lincharían, pero la grandísima mayoría de restaurantes que salen en su programa, por no decir todos, tienen un problema con empleados incapaces. Un despido a tiempo es una victoria #PesadillaRacó — Estela Hernández (@esteletica) June 20, 2018

Tras ver cómo funcionaba, Chicote cambiaba el aspecto al local y daba las riendas a Mar, la copropietaria del Racó. Aunque con dificultades, lograban sacar adelante el servicio. Algo que dejaba satisfecho al equipo de ‘Pesadilla en la cocina’.

¿Abierto o cerrado?

Después de ver este ‘Pesadilla en la cocina’, muchos se preguntaban si el local seguía abierto. Una cuestión habitual tras el programa de La Sexta. Muchos tuiteros respondían a la curiosidad y aseguraban que el local estaba abierto. Eso sí, puntualizaban que no era el mejor de la zona y que siempre tenía menos gente que el resto.

Sigue abierto, pero parece que siguen meneando las paellas #pesadillaracó pic.twitter.com/JXw6xIWCA3 — Sandra Sánchez (@AalyahStyles) June 20, 2018

Os voy a contar algo realmente increíble… ¡sigue abierto! #PesadillaRacó pic.twitter.com/tJGjegqWv6 — Patas Flacas (@Patas_Flacas) June 20, 2018

El restaurantes sigue abierto pero tiene un 2 en Trip advisor y un 2,5 en Google #PesadillaRacó — Birchinia 🦄 (@Birchinia) June 20, 2018

Récord

Con esta nueva entrega, Chicote vuelve a batir récord. En una noche en la que España arrasó en Telecinco, ‘Pesadilla en la cocina’ vuelve a subir.

Así, este miércoles, el programa reúne a más de 1,9 millones de espectadores y roza el 12% de share.