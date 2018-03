Eran las 23:40 horas cuando Risto Mejide soltó un comentario en ‘Got Talent’ del que se tuvo que arrepentir poco después. La semifinal del programa de Telecinco estaba lleno de emociones y de discusiones entre los miembros del jurado para decidir quiénes tenían que pasar a la final.

Tras una de las actuaciones que Eva Hache y Edurne se ponían de acuerdo para tratar de darle el único pase de oro de la noche a Team Vinotinto. Jorge Javier y Risto no opinaban igual que sus compañeras y no estaban dispuestos a apretar el botón dorado.

Risto tomaba entonces la palabra y desataba la polémica: “Lo que pasa es que ellas [Eva y Edurne] han empezado la huelga 20 minutos antes”. El jurado hacía referencia a la huelga de mujeres de este 8 de Marzo. La red se llenaba entonces de críticas y acusaciones de “machista” a Risto.

Las semifinalistas son en directo, por lo Risto podía contestar poco después en plató al ver lo que estaba ocurriendo en Twitter. “Ojalá triunfe la huelga”, decía. Tras su respuesta, muchos usuarios en la red social defendían al colaborador de ‘Got Talent’.

No he visto casi nunca el programa de Got Talent pero lo he puesto unos minutos y he visto un comentario machista que te cagas por parte de Risto y un número increíblemente homófobo. Que asco de verdad.

— sick boy. 📺 (@_calathea_) March 7, 2018