Cristina Pedroche ha hecho una propuesta para unir ‘Tu cara me suena’ y ‘OT’. Una idea que ha sorprendido a muchos y que quizá se cumpla en las próximas semanas.

Pese a que ‘OT’ es la competencia, Cristina Pedroche no ha dudado en promocionar el programa en varias ocasiones. Y es que la colaboradora se ha declarado fan del talent y, sobre todo, de ‘Lo Malo’, la canción con la que Aitana y Ana Guerra arrasan.

Pero aunque Pedroche haya dicho en muchas ocasiones que le encanta el tema, no deja de sorprender la propuesta que Cristina ha hecho en Twitter. Una iniciativa para unir ‘Tu cara me suena’ y ‘OT’ al menos por un momento.

En su cuenta de Twitter, Cristina Pedroche pedía a ‘Tu cara me suena’ que la lleve junto a Anna Simón para cantar ‘Lo Malo’ de Aitana y Ana Guerra. “Señores de ‘TCMS’ sé que va a parecer una locura, pero me encantaría ir al programa con Anna Simón a hacer ‘Lo Malo’ de Ana Guerra y Aitana. Si me decís que sí yo convenzo a Anna”, escribía Pedroche.

Señores de @TuCaraMSuena sé que va a parecer una locura que yo proponga esto, pero me encantaría ir al programa con @AnnaSimonMari a hacer “Lo malo” de Ana Guerra y Aitana. Si me decís que sí yo convenzo a Anna jajjaja😂😂😂 #PedrocheSimon 🎤 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) February 15, 2018

Aunque Cristina no tiene talento vocal y su visita a ‘Tu cara me suena’ le supuso un duro reto, la colaboradora de ‘Zapeando’ está dispuesta a todo por llevar ‘OT’ al programa. A su favor, sin duda, que tanto el talent de TVE como el de Antena 3 pertenecen a la misma productora, Gestmusic.

De hecho, su responsable, Tinet Rubira, contestaba a Pedroche dándole esperanzas y preguntando a quién imitaría ella y a quién Anna.

Y quién será quién? O lo dejamos a criterio del pulsador? Vamos a estudiarlo! — Tinet Rubira (@tinetr) February 15, 2018

Cristina Pedroche contestaba segura de sí misma, dejando claro que su compañera sería Ana Guerra y que ella imitaría a Aitana porque “me queda bien el flequillo”. Y además aprovechaba para mostrarse contundente en su propuesta. “Lo estoy diciendo en serio”, apostillaba.

Anna Simon sería Ana Guerra y yo Aitana que me queda bien el flequillo😂 jajaja

Y de verdad que lo estoy diciendo en serio que lo quiero hacer. Pensadlo🙏🙏🙏🎤💃🏽 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) February 15, 2018

La otra implicada, Anna Simón, no dudaba en aceptar la propuesta. Y lo hacía con una de las frases icónicas de la canción: “Pa’ mala yo”.

Pero esto es en serio????? 😱😱😱 Si es contigo, me atrevo. Pa’ mala yo! #PedrocheSimon — Anna Simon Marí (@AnnaSimonMari) February 15, 2018

Ante el sí de Simón y en vista del éxito de su tuit, Pedroche recalcaba que no estaba de broma y que aunque lo había pasado mal haciendo de Jennifer López, tenía mucha ilusión en convertirse en Aitana de ‘OT’.

Ojalá…y lo digo en serio.

Los que me conocen ya saben lo mal que lo pasé haciendo de Jennifer… https://t.co/kBRhU4sR08 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) February 15, 2018

Dura competencia

Pero Cristina y Anna no lo tendrán fácil. Y es que les ha salido una dura competencia, los ‘Javis’. Era Javier Ambrossi el que pedía a su vez a Tinet Rubira que si alguien tiene que unir ‘Tu cara me suena’ y ‘OT’ son ellos.