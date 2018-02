Cuando José Mota predijo el “portavozas” de Irene Montero

Irene Montero se ha convertido en la indiscutible protagonista de esta semana. Y todo después de que la portavoz de Podemos en el Congreso anunciara en una rueda de prensa una reunión de los “portavoces y portavozas” del partido. Tras ese invento lingüístico, la dirigente morada ha recibido una avalancha de críticas en las redes sociales por caricaturizar la lucha feminista con ese supuesto lenguaje inclusivo. Hasta la Real Academia de la Lengua (RAE) ha sacado de su error a Montero, que ha sido rebautizada en Twitter como “Irene Montera”.

Su ‘palabro’ la ha convertido en la sucesora natural de Bibiana Aído, la que fuera ministra de Igualdad durante el Gobierno de Zapatero, que ya causó mucha polémica con su “miembros y miembras”. También de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, que hace unos meses inventaba el término “jóvenas”.

EL SKETCK DE JOSÉ MOTA

El caso es que todo este revuelo lo retrató a la perfección José Mota en su espacial de Nochevieja en TVE de hace dos años. El humorista parodió la fiebre por el lenguaje inclusivo en un desternillante sketch en el que imitaba al entonces portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando.

En esta parodia, un José Mota caracterizado de Hernando ofrecía una rueda de prensa en la sede del PSOE en la que llevaba hasta el extremo el lenguaje inclusivo. “Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, compañeros y compañeras, amigos y amigos. Estoy encantado de poder dirigirme hoy a vosotros y vosotras, militantes y militantas, votantes y votantas“, comenzaba su intervención.

“Lo importante o importanta es que dejemos constancia y constancio ante los españoles y españolas que nuestros valores y valoras son los de los pueblos y las pueblas, España y Españo. Y que sepan que los problemas y problemos tienen soluciones y solucionas para todos y para todas. Para los obreros y las obreras, para los profesionales y las profesionalas, para los actores y las actrices, directores y directrices, codornos y codornices”, continuaba.

“Como no me quiero extender o extendora quisiera acabar o acabora diciendo que me despido compañeros y compañeras dando ánimos a todas y a todas. Así que suerte y al toro o la vaca”, finalizaba.