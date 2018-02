RTVE y el perfil oficial en Twitter de ‘Cuéntame’ celebraban este viernes el crecimiento en audiencia de la serie, que mejoraba sus datos del jueves pasado. La ficción sube hasta una media de 3.031.000 espectadores y marca un estupendo 18,3% de share con el que bien hace la competencia al fútbol de Telecinco.

Como cada jueves, además, ‘Cuéntame’ arrasaba en Twitter. El hastag #CuentameMaria dejaba claro ya desde el inicio qué personaje iba a ser el principal del capítulo y quien centraría la trama, pese a que no iba a ser de las que más planos tuviera.

Y es que en este segundo episodio de temporada, la tragedia que se cierne sobre ‘María’ ocupa toda la trama central. La pequeña de los ‘Alcántara’ recibe un disparo durante una manifestación estudiantil y llega a debatirse entre la vida y la muerte. Sólo su hermano ‘Carlos’ y su abuela, ‘Herminia’, están al tanto, mientras que el resto de la familia disfruta en Londres de un fin de semana juntos.

En Twitter, los halagos al capítulo fueron muchos. Algunos se quejaron de lo mucho que les hacen sufrir los guionistas. Otros destacaban la actuación de Ricardo Gómez. Y la mayoría aplaudían el avance de la trama.

-mira que te dije que te quedarás en casa María -ya ,pero es que estaba por ahí el hermano de Mario Casas y yo tengo las hormonas que me bailan hasta flamenco #CuéntameMaría

Cuentame es la serie en la que lo único que deseas es que no se termine el capítulo por muy buena que sea la canción del final.

Lo de #CuéntameMaría me parece impresionante. 19 temporadas, 331 capítulos y se marcan uno de los mejores episodios de su historia. No me canso de repetirlo, sigue siendo la mejor serie de nuestra TV pic.twitter.com/uV0sL5Pn82

— Héctor Alabadí (@HectorAlabadi) February 1, 2018