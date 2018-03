Nueva sorpresa en ‘Cuéntame’. Y además histórica y aplaudida. La serie descubrió a su primer personaje transexual. ‘Angie’, la nueva trabajadora de la peluquería de ‘Nieves’, revela que nació hombre pero que “siempre me he sentido una mujer”. “A veces la naturaleza se equivoca y venimos en un cuerpo que no nos corresponde”, dice el personaje, que no puede estar más de actualidad.

Un importante paso el que ha dado ‘Cuéntame’. El descubrimiento del personaje transexual ha impactado y emocionado a los espectadores y en las redes sociales. La serie vuelve a reflejar cómo era España en esos años, aunque bien podría trasladarse al 2018. Y es que la escena que vivió al contarle a su novio, ‘Abraham’, toda la verdad, habló de la poca aceptación al respecto.

La revelación fue de lo más aplaudida en Twitter. Muchos alabaron la valentía de ‘Cuéntame’ al hacer historia de nuevo. Así también como atreverse a meter un personaje transexual en la abierta España de 1987.

Audiencias

Una semana más, ‘Cuéntame’ demostró que es imparable en la noche del jueves. La serie rozó los 3 millones de espectadores y superó el 18% de share.

Concretamente, este capítulo enganchó a 2.941.000 espectadores y alcanzó el 18,1% de share. Además, curiosamente, fue líder entre los jóvenes de entre 13 y 24 años.