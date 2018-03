TVE estrenó este viernes su nueva apuesta de humor en prime time, ‘Dicho y hecho’, conducido por Anabel Alonso y José Corbacho. El debut no pudo ser más decepcionante para la cadena pública, que no paraba de acertar este curso con sus ofertas de entretenimiento. El programa fracasó estrepitosamente en audiencia y, en menor medida, en Twitter.

‘Dicho y hecho’ cosechó un escueto 5,5% de share y tan solo 877.000 espectadores, siendo superado por toda la competencia. El programa de La 1 quedó por detrás de Telecinco y Antena 3, pero también de Cuatro y La Sexta. Y eso que venía arropado por el lanzamiento oficial del videoclip de ‘Tu canción’, el tema de Amaia y Alfred para Eurovisión 2018, que se estrenaba justo antes.

Al estilo de ‘Me resbala’ (Antena 3) o el extinto ‘Los irrepetibles’ (emitido en los inicios de La Sexta), ‘Dicho y hecho’ es un concurso en el que diferentes humoristas tienen que superar una serie de pruebas de ingenio e improvisación. En este primer programa, los protagonistas fueron Secun de la Rosa, Elena Furiarse, Pablo Carbonell, Goizalde Núñez, David Fernández y Leonor Lavado.

José Corbacho, uno de los presentadores, ha reconocido este sábado el fracaso en audiencias del programa y ha prometido trabajar para mejorar. “Bueno… A veces las cosas no salen como un espera. Flojo estreno ayer de # DichoYHecho Eso es una realidad. Como lo es el trabajazo de todo el equipo del programa. Intentaremos mejorar. Saludos y gracias a los que disfrutásteis del programa en algún momento”, ha indicado en Twitter.

En las redes sociales, la mayoría de comentarios sobre este nuevo espacio han sido negativos. La falta de gracia ha sido una de las críticas más repetidas. Corbacho destacaba durante la emisión la “bipolaridad” de Twitter, pues también hubo a quien le gustó.

Me encanta la bipolaridad de Twiter, así en general… #DichoYHecho @DichoyHechoTVE 😂 pic.twitter.com/zzm1YcMTIU

Mira que me encanta Anabel Alonso, pero #DichoYHecho no hay por donde cogerlo. Ni en los 90 pegaba esto.

#DichoYHecho Refrito de Los irrepetibles y Me Resbala pero sin gracia… Una gymkana de campamento de monjas! Me voy a ver a Bertín Osborne bebiendo vino… pic.twitter.com/7l6iEg0Cyn

No sé qué es peor si #Hipnotizame7 o #DichoYHecho . Mamma mia…

No es para tirar cohetes pero es entretenido, me he reído bastante se agradece 😂😂 @DichoyHechoTVE #DichoYHecho

