Como era previsible después del gran éxito de ‘La Llamada’, la película se alzaba con el premio Feroz a mejor comedia del año. Junto a los actores de la cinta, ‘los Javis’ subían a recoger el galardón. Muy emocionado, era Javier Calvo el que cogía el micrófono para ofrecer el que sería el discurso más aplaudido y emotivo de toda la noche.

Después de agradecer el premio Feroz al productor Enrique Lavigne, a sus padres, al director del teatro Lara, a las actrices de ‘La Llamada’ y a TVE, Javier Calvo aprovechaba para ofrecer unas palabra que no pasarían desapercibidas.

Él mismo reconocía que tenía la oportunidad perfecta para “decir algo importante para nosotros”. “‘La Llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser”, comenzaba Calvo. Mientras, su novio, Javier Ambrossi, cocreador y codirector de la cinta, se abrazaba a él muy atento a lo que iba a decir.

“Yo, soy gay”, decía Javier Calvo provocando las risas de todo el mundo y el chascarrillo de su novio: “No me digas. Cariño, lo sabe todo el mundo”, decía Ambrossi. Pero pese a las carcajadas por el cómico momento, el mensaje quería ser mucho más profundo. Por eso, Javier Calvo seguía su discurso. “Tengo un novio que me quiere. Una familia que me apoya. Y estoy aquí cogiendo este premio”, continuaba.

"Si algún niño me está mirando y tiene miedo y siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que va a cumplir su sueño y que @soyambrossi y yo escribiremos historias para que se sienta inspirado" pic.twitter.com/gjly8UBVpV — La Llamada (@LaLlamadaLaPeli) January 22, 2018

“Si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tienen miedo, si siente que está perdido…”, decía Calvo, que no podía evitar emocionarse en ese momento. Ambrossi acudía rápido a consolarle y darle el apoyo para que siguiera.

“Si siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer. Que va a encontrar su sitio. Que tu familia te va a querer. Y que vas a cumplir tu sueño”, decía. Además, Javier Calvo lanzaba una promesa para toda esa gente a la que se estaba dirigiendo: “Y que yo y él [Javier Ambrossi] vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado. De verdad, siempre”, terminaba.

Aplauso unánime

Su discurso provocaba el aplauso de todos los asistentes a los premios Feroz pero también en Twitter. “Emotivo”, “necesario”, “maravilloso” o “bonito” eran algunos de los adjetivos que le lanzaban desde la red social al director de cine y profesor de ‘OT’.

