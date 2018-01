Aunque pensaban que con la aplicación del artículo 155 TV3 pasaría a manos constitucionalistas, lo cierto es que la cadena autonómica sigue impulsando al movimiento independentista. Esta vez, con un documental sectario y segmentado sobre el 1-O, basado principalmente en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que reavivó el odio independentista en redes sociales.

El espacio ‘Sense ficció’ de TV3 emitió este pasado martes un documental de 40 minutos de duración en el que quiso contar cronológicamente la historia del 1-O en Cataluña. Un referéndum ilegal visto a través de cinco colegios donde se pusieron las urnas.

Pero lejos de apelar a la ley o explicar el por qué de la ilegalidad de convocar esa consulta, el documental incide en lo que llaman “violencia policial”. El director, Lluís Arcarazo, yuxtapone las imágenes de la actuación de Policía y Guardia Civil con “momentos de éxito de la movilización ciudadana”.

De hecho, el mismo tuit de TV3 anunciando que el documental estaba disponible para ver en su web, dejaba clara la intención del mismo.

“‘1-O’, la crónica del referéndum, ya está disponible en TV3 a la carta en Cataluña. El día en que más de 2 millones de personas lucharon pacíficamente para ejercer su derecho a decidir”.

En la imagen escogida, agentes de la Policía intentar quitar la urna ilegal a una chica joven que se resiste, ayudada por un hombre y otra mujer.

El documental reavivaba el odio independentista en Twitter. Una oleada de comentarios a favor del mismo y en contra del resto de España inundaban la red social. Tanto es así que lograron que el hastag #1octubreTV3 llegara a ser trending topic mundial.

La mayoría de comentarios aseguraba no olvidar ese día, haciendo hincapié en criminalizar a la Policía y la Guardia Civil.

