Que pena dejar a mi equipo, eramos una familia. Pero bueno a sido decision de los guionistas y yo no e podido hacer nada. La verdad es que me hubiese quedado hasta gratis, pero bueno, asi son las cosas, aunque me aya tenido que ir contra mi voluntad me gustaria dar las gracias a Cesar Benited, por que gracias a el e podido conocer a este gran equipo al que e cojido muchisimo cariño y los quiero pero con locura. Chicos de verdad gracias por aguantarme, se que soi un nervioso y a veces las lio, ajajaja pero vosotros sabeis que no lo ago a mal. Soy asi y vosotros siempre me abeis aceptado como soi. Agus, como no esta foto te la dedico a ti hermano mio que me la as mandado tu, y a tu equipo de atrezo, sergio y demas. A mi siempre me vais a tener incondicionalmente, sabes que lo que tu quieras quiero yo. Que estoi a favor de obra y que emos tenido momentos de risas inolvidables, ajajajaja. Nunca me olvidare de vosotros tio os aveis ganado un lugar en mi corazon. Todo mi cariño a la familia de esa gran profesional pero mejor persona y compañera que se llamaba MACARENA y que por circustancias de la vida nos dejo hace poco. Yo personalmente el capitulo 200 se lo dedico a ella por que era una tia de las mias, puta madre. MACA compañera estes donde este capitulo es para ti!!

A post shared by Juan Jose Ballesta Muñoz (@j.j.ballesta) on Feb 16, 2018 at 10:33am PST