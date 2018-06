Nadie me avisó de que esta vida venía llena de sorpresas. Agradezco a la Academia Nacional de la Televisión de EEUU el Emmy a “mejor presentador de #noticias”. Mis padres viajaron desde España para acompañarme en la gala. Inolvidable. Dediqué el premio a la gente que tengo detrás, aquí y allá. #emmy #bestnewsanchor #nataspsw #nbcuniversal #telemundo #lasvegas #estamoscontigo #eeuu🇺🇸 #marcaespaña

A post shared by Antonio Texeira (@antoniotexeira_) on Jun 22, 2018 at 1:13am PDT