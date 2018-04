Después de varias semanas anunciándolo, por fin Cristina Pardo estrenaba su programa semanal. ‘Liarla Pardo’ llegaba a parrilla este pasado domingo en La Sexta. Con Jesús Cintora, Roberto Brasero, Mikel López Iturriaga o Gonzalo Miró como colaboradores, el espacio entremezcla información y entretenimiento.

Algo que no muchos entendieron. Y es que el programa dividió a Twitter en su primera entrega. Un buen programa con muchos peros, resumieron las redes. Tantos partidarios como detractores se pudieron encontrar durante el estreno de ‘Liarla Pardo’.

Los tuiteros no se ponen de acuerdo y se dividen entre los que ya se consideran seguidores y los que no tienen intención de volver a verlo.

Para su estreno, Cristina Pardo trató temas como el máster de Cifuentes o las pensiones. Algo que generó de por sí un gran debate en Twitter.

Algunos vaticinan ya un corto recorrido al espacio, otros piden darle tiempo. Hubo quien salió espantado y quien se convirtió rápidamente en fan del espacio. También quien aseguró que frivolizaban con algunos temas.

Me encantó el arranque del programa de @laSextaTV #LiarlaPardo . Distinto, original, y con un fantástico y muy divertido monólogo de Cristina Pardo. ¡Enhorabuena a @CuarzoTv por este magazine en toda regla!

#LiarlaPardo Te seguiré a donde vayas, te veré donde estés, te defenderé a capa y espada y te seguiré queriendo y admirando siempre. Una fans, fans de póster. Te mereces todo lo bueno que te pase. Sólo con verte me alegras el día.

En el nuevo programa de @cristina_pardo acaban de tomarse a cachondeo y criticar un estudio publicado en The Lancet que afirma que consumir más de 100g a la semana de alcohol acorta la vida. #LiarlaPardo

#liarlapardo si no cambian el formato y hacen algo realmente entretenido, este programa tiene el mismo futuro que el Top50 de la Pedroche y mira que @cristina_pardo es una gran periodista y no se merece esto. pic.twitter.com/1CWHwU3EjO

Y si dividido estuvo Twitter con el formato en general, no menos fue la divisón por Cristina Pardo. Algunos alabaron su naturalidad y manera de hacer televisión. A otros, tanta carcajada no les encajó en ciertos temas.

Me gusta tu desparpajo tu manera de entrevistar y como no dejas q se te suban a la chepa peeeroo…No me gustó tu programa😯 lo siento,no puedo ser una hipócrita.Estoy segura que afinareis con el contenido y será un éxito.

— mer (@burratorda) April 16, 2018