“No volveré a hablar del certamen”. Así de contundente se mostraba José María Íñigo en Twitter tras ver cómo su opinión sobre ‘Tu canción’ provocaba una hecatombe en redes sociales. Además, acusa al medio que ha recogido sus palabras de haberse “inventado cosas que yo no he dicho”.

Íñigo pide además en su perfil en Twitter que todo el mundo se abstenga “de pedirme opinión”.

Curioso como la gente y colegas se inventan cosas que yo no he dicho. Lo último sobre la canción de Eurovision. A partir de ahora abstenerse de pedirme opinión. No volveré a hablar del certamen. — José María Íñigo (@josemariainigo) January 31, 2018

El enfado de José María Íñigo llegaba a raíz del revuelo que causaban sus supuestas declaraciones sobre ‘Tu canción’, el tema que Amaia y Alfred llevarán a Eurovisión 2018. Elegido por los espectadores de ‘OT’, la composición no parece ser del agrado total del comentarista de TVE. Íñigo, que comenta el festival eurovisivo desde 2011, cuando recogió el testigo del mítico José Luis Uribarri, decía que el tema “no me entra”.

Según recogía un medio digital, Íñigo se pronunciaba así en una entrevista para RAC1. En la radio, Íñigo aseguraba que el tema “no me entra”. El periodista reconocía que “la canción es una balada agradable” pero puntualiza que “sin más”. “Vi unos chicos que cantan muy bien pero la canción, una vez escuchada, me sigue sin entrar”, señalaba. Pese a ello, Íñigo adelantaba que “la versión final no tendrá nada que ver y mejorará seguro”.

Sobre Amaia y Alfred, el periodista también tenía claro que “todo el mundo quería que fueran” ellos los representantes en Eurovisión. Y deja caer una buena manera de hacerse eco en Europa: “Si su relación termina, será una buena promoción para Eurovisión, aunque no creo que lo dejen hasta que se termine”.

Sus supuestas palabras hacían enfadar a un Íñigo que dejaba claro que no había dicho eso. Sin embargo, ya era tarde para Twitter.

Su opinión sobre ‘Tu canción’ provocaba una hecatombe en Twitter. Algunos defendían que Íñigo tiene razón. Otros le daban valor precisamente por ser él quien opina del tema. Y hay quien señalaba que se equivoca y que Amaia y Alfred pueden hacer un buen papel.

