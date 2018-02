Aprovechando que tenía a José María García delante de él, Jordi Évole llamaba por teléfono al Rey Juan Carlos. Una conversación pactada que tomó unos derroteros que no gustaron nada al monarca. Así, éste terminó colgando y cortando la llamada.

Y es que Évole se salió de lo pactado. Según se desprende de las palabras de Don Juan Carlos, ‘Salvados’ se había puesto previamente en contacto con él para dejar claro que se hablaría de José María García.

Sin embargo, en un momento dado, Évole decidió preguntar por Botswana y, después, pedirle una entrevista.

“Estábamos aquí hablando con José María García, y me decía que si hubiera tenido la exclusiva de Botswana, también la hubiera dado. ¿Usted cómo se lo hubiera tomado?”, preguntaba Évole. El Rey Juan Carlos intentaba desviar la conversación, asegurando que con el veterano periodista deportivo hablaba “de muchas cosas” y así lo seguiría haciendo.

Évole insistía entonces en que aprovechando que el monarca ha cumplido los 80, que el Rey Felipe cumple los 50 y que ‘Salvados’ celebra 10 años en la televisión, le pedía una entrevista. “A mi me encantaría hacerle una entrevista para hablar de muchas cosas, de los problemas de la Casa real…”, empezaba Évole, que se veía interrumpido por el Rey, visiblemente molesto ya.

“A mí me ha dicho que iba a hablar de José María García y con él yo hablo de lo que sea”, decía Don Juan Carlos. El monarca continuaba dejando claro que “no hablo de nada más”. Ante la insistencia de Évole, decidía cortar de raíz la llamada: “Os mando un saludo y que todo vaya muy bien…”, y colgaba sin más.

José María García se mostraba de acuerdo con Jordi Évole en que el Rey Juan Carlos tendría que dar entrevistas. Y si no lo hacía, era por un error de la gente que le rodea.

En Twitter, lejos de defender esta vez a Évole, los tuiteros le afeaban su encerrona a Don Juan Carlos. Las críticas fueron muchas, pese a que esta entrega de ‘Salvados’ volvió a a triunfar en audiencia.

Algunos aseguran que Évole no tenía que haber preguntado. Otros, que se merecía que el Rey le colgara por salirse de lo pactado. Y había quien defendía al monarca porque pese a cortar la llamada, lo hizo con mucha educación.

No le has pedido una entrevista, le has intentado hacer una encerrona, las cosas por su nombre. 👎

Y te ha colgado después de decirte varias veces que sólo iba a hablar del tema para el que le habíais citado.#ReyesDeLaNoche https://t.co/N0tcY3orpq

— Pablo Fernández 🇪🇸 (@paoferma) February 11, 2018