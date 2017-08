Tras arrasar con su blog, ‘El Comidista’, -Mikel Iturriaga-, saltaba a la televisión. Su estreno lograba buenos datos de audiencia y grandes críticas en las redes, que aplaudían la llegada de un espacio así a la televisión.

Sin embargo, semana a semana, ‘El Comidista’ ha ido perdiendo fuerza. Salvo en Twitter, donde a la vista de los comentarios, el logro de ser trending topic y la repercusión, parece difícil explicar el fracaso en los resultados de audiencia.

Mientras ‘Comando Actualidad’ lidera en su franja y hasta sube este miércoles pasado, ‘El Comidista’ sigue perdiendo público, esta vez, con un especial sobre la comida vegetariana. Con la visita de Antonio Castelo y de la actriz Lluvia Rojo, el espacio se queda en un pobre 4,4% de share y apenas 576.000 espectadores.

Pese a ello, su triunfo en Twitter es innegable. El hastag de esta entrega se mantuvo como trending topic no sólo durante la emisión del programa sino también durante la noche y parte de la mañana de este jueves. Entre los mensajes prácticamente ninguna mala crítica y sí muchas alabanzas, tanto hacia el programa como hacia sus invitados.

Muy grande @lluvia_rojo ya sólo por ir con esa camiseta jajaja y por mantenerse fiel a sus principios #ElComidistaTVvegetariano — La Bruja (@PilukkaTse) August 10, 2017

Brutal vuestro programa. Me ha encantado #ElComidistaTVvegetariano 👍 — BellaDonna (@IMujer__) August 10, 2017

#ElComidistaTVvegetariano Se agradece que públicamente se reconozca que es sano ser vegetariano/vegano en este pais. Al fin. — Hydra (@Hydrax14) August 9, 2017

Grandes noches televisivas de los miércoles con #ElComidistaTVvegetariano

Hoy amo los similes de Antonio Castelo#programondecocina — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) August 9, 2017

De hecho, Antonio Castelo ha contribuido a ello al compartir un gif de su intervención y compartir de paso el link en el que los espectadores pueden volver a ver el programa a través de la web de Atresmedia.

Pese a su éxito en Twitter, en parte también por el debate creado en torno a comer o no carne y las opiniones de tanto quienes no han comido nunca verdura como de aquellos que no comen carne ni pescado por convicción, su audiencia tradicional no es la esperada. Algo que hace temer a muchos que no vaya a tener nuevas entregas.

El extraño caso de ‘El Comidista’, que triunfa en redes pero no en audímetros, no es el único. Otros muchos productos como ‘Vis a Vis’ o ‘La casa de papel’ arrasan en comentarios en un éxito que no se traslada después a los resultados que, pese a todo, siguen dominando las decisiones en las cadenas.