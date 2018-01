El pasado lunes el Grupo Zeta anunciaba el cierre de dos de sus cabeceras históricas: ‘Tiempo’ e ‘Interviú’. El punto y final a estas dos publicaciones emblemáticas de la prensa española captó la atención de casi todos los medios e incluso algunos, como la revista ‘Papel’ de ‘El Mundo’, llevaron a primera plana la mítica portada de 1976 en la que aparecía desnuda la cantante y actriz Marisol. Ahora, ese destape ha sido censurado por Facebook más de 40 años después.

El periodista y profesor universitario Juan Pablo Bellido, que lleva siete años difundiendo cada noche las portadas de la prensa española e internacional, denunció el martes que Facebook le había castigado por publicar esa mítica portada de ‘Interviú’ a través de ‘Papel’.

“Facebook me ha cerrado temporalmente mi página por haber compartido esta portada (junto a todas las demás)”, indicaba en su cuenta de Twitter. “Se ve que la portada de Marisol es tan sumamente sacrílega que me han bloqueado la administración de todas las demás páginas de Facebook, no solo de la que recoge las portadas de la jornada. #PaMearYNoEcharGota”, añadía.

“Hasta ahora, nunca había ocurrido nada similar”, lamenta Bellido, quien cree que la red social ha tomado una medida “desproporcionada y sin sentido”. “La portada de ‘Papel’ no es en absoluto pornográfica y aún cuando es cierto que aparecen unos pechos desnudos, debería prevalecer el sentido histórico e informativo de ese documento, historia viva del periodismo español”, destaca.

#FelizMartes Facebook me ha cerrado temporalmente mi página por haber compartido esta portada (junto a todas las demás) #CágateLorito #NivelMaribel https://t.co/gr0pCZSIxc — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) January 9, 2018

2/2 Pues se ve que la #portada de Marisol es tan sumamente sacrílega y pornográfica que me han bloqueado la administración de todas las demás páginas de Facebook, no solo de la que recoge las portadas de la jornada #PaMearYNoEcharGota — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) January 9, 2018

Y nada, aquí seguimos con las manos atadas y la boca precintada #QuéPenicaMásGrande pic.twitter.com/hbBWJf2cqG — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) January 9, 2018

LA POLÍTICA DE FACEBOOK CON LOS DESNUDOS

El veto de Facebook ha indignado a los miles de seguidores de Bellido (su cuenta en Twitter acumula más de 81.000 fans), pidiendo la reapertura de su página, lamentando, una vez, los criterios de la red social de Mark Zuckerberg, y reclamando más libertad de expresión y pluralismo informativo.

No es la primera vez que Facebook es criticado por censura, ya que en muchas ocasiones ha vetado imágenes de madres amamantando a sus hijos al considerar que tenían “connotaciones sexuales evidentes”. En cualquier caso, su política sobre desnudos, según aseguran desde la compañía, es la siguiente: “Eliminamos fotografías que muestren los genitales o las nalgas en su totalidad y de una forma directa. También restringimos algunas imágenes de senos femeninos si se muestra el pezón, pero siempre permitimos fotos de mujeres amamantando o que muestren los pechos con cicatrices por una mastectomía. También permitimos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas”, exponen desde la red social.