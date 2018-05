Jirafa Rey y La Pili, o lo que es lo mismo, Glitch Gyals, volvieron este viernes a ‘Factor X’ (Telecinco). El dúo, que ya impresionó y revolucionó las redes con su ‘Cómeme el Donut’, no defraudaron con su nuevo hit: ‘Muslona’.

Glitch Gyals, con percusión propia –el sonido de dos muslos chocando–, reivindican con ‘Muslona’ el cuerpo de la mujer tal y como es. “Cuerpo de guitarra, el tuyo de ukelele, tú no tienes el Factor X… ¡lo tengo en XL!”, cantan los primos Robles, que han regresado llenos de originalidad y de mensaje para normalizar los muslos anchos y la celulitis. “Muslona, muslona, vamos a ponernos de moda”, continúa la canción.

#FactorX7 Jirafa Rey: "Antes de nada quiero decir que esta es la base de nuestra canción de hoy. Se llama 'Muslona'" https://t.co/SY55x4jaFk pic.twitter.com/rsZvhwNN94 — Factor X (@FactorXTV) May 25, 2018

El estribillo -“Celulitis ‘free'”- puso en pie a Laura Pausini que vibró con el arte de La Pili y Jirafa Rey. El presentador Jesús Vázquez, y el jurado formado por Risto Mejide, Fernando Montesinos y la cantante italiana defendieron al grupo pero no convencieron a Xavi Martínez, que no les concedió la silla. De esta manera, Glitch Gyals no seguirá en el programa.

#FactorX7 @xavimartinez: "Tengo que ser sincero conmigo mismo. No tenéis una silla". Madre mía, madre mía… Jirafa Rey y Lapili no pasan a la siguiente fase 😱😱🤦‍♂️ https://t.co/SY55x4jaFk pic.twitter.com/B2BKBxLI7C — Factor X (@FactorXTV) May 25, 2018

DISCUSIÓN ENTRE RISTO Y XAVI

La expulsión de Glitch Gyals provocó un momento tenso entre Xavi Martínez y Risto Mejide, que en todo momento defendió el estilo de los concursantes. Todo comenzó con la valoración de Xavi a los Glitch Gyals.

Este miembro del jurado -que en las audiciones ya había manifestado su disconformidad con que pasasen a la siguiente fase- aseguró que a pesar del espectáculo generado en plató, “en millones de casas seguramente hay gente que no se ha movido de su sofá”, una opinión que a Risto no le gustó y que cuando intentó contestarle se encontró con el comentario irónico de Xavi: “Ya estamos con el show de Risto Mejide”, lo que caldeó todavía más el ambiente.

“¿De verdad no les vas a dar una silla?”, le preguntaba Risto a Xavi, incrédulo, a lo que este último seguía alimentando la polémica: “Sabes que respeto muchísimo tu criterio, aunque en ocasiones como esta esté mal dado, seguramente por la influencia de haber sido juez en ‘Got Talent'”.

“¿Sabes lo que me influye? En ‘Got Talent’, ‘Operación Triunfo’, ‘Factor X’… La gente con talento y con algo que decir, y ellos lo tienen”, le contestó Risto. “Volvamos al mundo real, no al aplauso fácil”, proseguía Xavi, seguido de un abucheo del público. “Tengo que ser sincero conmigo mismo. No tenéis una silla”, zanjó.

Tras su paso por ‘Factor X’, Lapili ya ha colgado en su canal de YouTube el videoclip de este nuevo tema.

LETRA DE ‘MUSLONA’

“Gordita, celulítica, Lapili, Jirafa Rey.