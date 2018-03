Arrancó el pasado domingo y este miércoles ‘Fama’ perdía ya a uno de sus bailarines. Concretamente, a Belén. La concursante se convertía en la primera expulsada del talent y su adiós no sentaba nada bien a los usuarios de Twitter. La ira se apoderaba de muchos de ellos, que se quejaban de la aplicación y las votaciones.

Su nominación ya despertaba muchos comentarios. Y es que tanto Belén como su pareja, Dani, eran uno de los dúos más destacados. Contra ellos, Pablo y Ester, otros dos de los mejores, a juicio de los espectadores. Tanto es así que el pasado lunes llegaron a luchar por la inmunidad, que finalmente ganaron Valero y Lucía. Sin embargo, el martes eran elegidos para optar a la expulsión.

Belén, además, no llegó a la nominación por sí misma. Y es que fue su pareja, Dani, el nombrado como peor bailarín de la semana. También Ester. Y ambos, así, arrastraban a sus parejas, Pablo y la mencionada Belén.

Finalmente, este miércoles la audiencia decidía que la expulsada de ‘Fama’ tenía que ser Belén. “No pasa nada, la vida sigue. Esto es solo un programa”, decía mientras animaba a sus compañeros.

Tras conocerse la decisión, las redes sociales desataban su ira contra ‘Fama’. Y es que Belén era una de las más prometedoras. Algunos, incluso, compararon su salida con la de Mimi en ‘OT 2017’.

Hubo quien se quejó directamente de la aplicación. Otros, del sistema de votación. También quien cargó contra el público en general. Y quien sin miramientos acusaba de haberse producido “el primer robo de la edición”.

Me echasteis primera a Mimi y ahora me vais a echar a Belén y yo no perdono #FamaABailar14M pic.twitter.com/j4DJR9Zvew

— angry girl bot (@TripleEnlace) March 14, 2018