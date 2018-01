Lo que pretendía ser una broma hacia Mónica Naranjo, y de paso hacia Geno Machado, se convertía en polémica con la respuesta grosera y enfadada de la concursante de ‘OT1’. Y es que no le gustó nada que le recordaran su famosa vuelta en Eurovisión. Un fallo de coreografía que ha sido recuperado infinidad de veces durante los últimos años.

Sin embargo, sorprendía lo grosera y malhumorada que se mostraba Geno esta vez. Aunque siempre suele tomarse a broma este error, esta vez llamaba “pesados” a los tuiteros. También aseguraba estar “hasta el mismísimo coño”. Además, invitaba a que se analizara el vídeo para saber que no fue una vuelta al revés sino más tarde. “Me estáis sacando de mis casillas”, terminaba en su mensaje en Twitter.

Que pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés queréis analizar el vídeo!! Y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas!!! — Geno (@OficialGeno) January 11, 2018

El inicio de esta grosera respuesta es una broma hacia Mónica Naranjo. En la gala 10 de ‘OT 2017’, la cantante, jurado del concurso, cargó contra Aitana por haber estado llorando tanto durante la semana. Mónica aseguraba que “yo me fui a México con 18 años como tú, con una mano delante y otra detrás, y no lloré, Aitana, no lloré”. La frase en cuestión se convirtió en viral en Twitter y fueron muchos los que bromearon con ella.

Multitud de mensajes utilizando el “no lloré, Aitana, no lloré” para exagerar situaciones o contar otras a modo de episodio traumático. Uno de ellos, hacía referencia a Geno Machado y su famosa vuelta en Eurovisión. “Que sepas que yo a tu edad vi cómo Geno dio la vuelta en Eurovisión 2002 al revés… y no lloré Aitana, NO LLORÉ”, escribía un tuitero.

La broma no sentó nada bien a Geno, que respondía así de contundente y grosera. Algo que provocó que otros tuiteros le recriminaran que no se lo tomara con humor.

De hecho, el tuitero en cuestión respondía poco después. “No iba a malas, y sí he visto el vídeo, y la das más tarde, rectificar es de sabios. Un saludo”, escribía, compartiendo el gif del comentado momento.

Geno, que no iba a malas, y si he visto el video y la das más tarde, rectificar es de sabios. Un saludo. pic.twitter.com/3ocUSWhvKb — 🎄M.Bazinga🎄 (@MundoBazinga) 11 de enero de 2018

Ante la oleada de críticas, Geno Machado volvía a responder este mismo viernes. La cantante de ‘OT1’ aseguraba que lleva “16 años riéndome de todo…”. Y trataba de quitarle hierro a su grosera respuesta: “Viva la risa, viva las vueltas y vivan ustedes que son la alegría”.