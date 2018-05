Cuatro emitió este domingo la entrevista de Risto Mejide a Gloria Lomana en un ‘Chester’ que giró entorno al concepto de ‘poder’. La que fuera directora de informativos de Antena 3 hasta 2016 y que actualmente colabora en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) explicó cómo se produjo su salida de Atresmedia.

Lomana dijo que cuando le comunicaron su salida de los informativos, tras 13 años como directora, se fue “sin decir nada, con el mejor de los recuerdos y con un buen acuerdo” económico. También confesó haber dado su opinión al respecto pero añadió: “¿Quién soy yo para discutir si mi empresa toma una decisión editorial diferente a la que yo creo?”.

“¿FERRERAS TE GANÓ LA BATALLA?”

Sobre esto último, señaló que le explicaron que “la carga informativa no iba a estar en el canal“, a lo que Risto le interrumpió: “¿Ferreras te ganó la batalla?”, refiriéndose a que La Sexta obtuvo ese mayor peso de información.

Tras un largo silencio, acertó a decir: “No quiero entrar en particularidades de este tipo. Mi lema en la vida es no pelearse con nadie. No me planteo la confrontación cuerpo a cuerpo. Si la apuesta es otra, yo discretamente me retiro”.