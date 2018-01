La tercera temporada de ‘Got Talent’ arrancó este miércoles en Telecinco con polémica y nueva concursante perfecta para trollear al concurso: Wendy Superstar. La artista hipnotizó con su “movimiento de pechamen” aunque horrorizó a Risto Mejide. Se convirtió rápido en la firme candidata a sustituir a ‘El Tekila’, que ganó el año pasado gracias al empeño de Forocoches.

Aunque ‘Got Talent’ ha afirmado que este año habrá medidas para evitar trolleos, habrá que esperar para saber si Wendy termina ganando el concurso.

De momento, logró ser de las actuaciones más comentadas en Twitter. Nada más salir al escenario, Wendy provocaba una mala cara en Risto, que se mostró impasible durante su intervención. Impasibilidad que compaginó con vergüenza ajena.

Wendy se dedicó a hacer un playback mientras mostraba su destreza con el pecho. El movimiento de las pezoneras hipnotizó a un Jorge Javier Vázquez que no dejaba de repetir que lo que estaba viendo “es una maravilla”. El presentador no hacía más que levantarse y aplaudir.

Mientras tanto, Edurne y Eva Hache se sorprendían con el espectáculo. La cantante, especialmente, se mostraba más entusiasmada y alucinaba con lo que estaba viendo. “A mi me parece maravilloso. Has traído un espectáculo que podría parecer escandaloso y en realidad es naif y hasta infantil y que con cosas muy básicas provocas la risa y sobre todo con por el cariño y amor que desprendes”, decía Jorge Javier.

Eva Hache le reconocía que es “una animala del escenario” pero le recriminaba que no se hubiera trabajado mucho la actuación. Edurne, por su lado, se declaraba fan “del movimiento de pechamen, pero esto es otro nivel”. “Esto son dos señoras domingas”, replicaba Eva.

Entre bromas y comentarios jocosos de Jorge Javier, Risto tomaba la palabra muy serio. “A mi, perdonadme pero me produce mucha tristeza ver en lo que queréis convertir este concurso”, decía. “Con todos mis respetos, Wendy, me tomo en serio mi trabajo y aquí viene gente con mucho talento. Y me niego a pensar que una señora porque mueva las tetas va a pasar a la siguiente fase”, continuaba.

Jorge Javier, por su parte, defendía a ultranza “el ser feliz” y la alegre actuación, por lo que, como Edurne, le daba un sí a pasar. “El Tekila ganó por vuestra culpa y ahora esta señora puede pasar a la semifinal también por vuestra culpa”, les recriminaba Risto. Palabras que caían en saco roto porque Eva Hache decidía darle también un sí a Wendy. Esto provocaba que pasara a otra ronda.

En Twitter, muchos comentaron su actuación. Y los mensajes fueron de todo tipo.

Pues no se que decir del espectaculo de wendy,estoy sin palabras…. pic.twitter.com/IQmcDqYuUa — 💫ƛƝƛ ʆƖMЄƝЄȤ💫🇪🇸 (@ZARYLUA) January 18, 2018

A veces Risto parece salido de un seminario.

Se escandalizó con Wendy.

Y yo me partí de risa con su ocurrente actuación.

! Ríe a gusto alguna vez ! #GotTalent1 — MartaDominguezPujol (@MartaPujo) January 17, 2018

Me aburren los flamencos ya macho… que salga Wendy otra vez porfa #GotTalent1 — Verónica Marina (@VeroMarinaV) January 17, 2018

Esta actuación me divirtió. Esa es la clave del espectáculo. Olé tus tetas morenas Wendy. ¡Sigue así! 👏🏼👏🏼👏🏼 #GotTalent1 pic.twitter.com/65NtK85S7X — Rafa Martín (@RafaMartinTV) January 17, 2018

Risto que malo, a mi no me gustaba El Tekila y me ha encantado Wendy #gottalent1 — La Charla (@CharlyCat_) January 17, 2018

Gracias a Wendy y a otros muchos más concursantes, ‘Got Talent’ arrancaba su tercera temporada como líder. Aunque, eso sí, con datos muy bajos. El programa de Telecinco marcó un 15,7% de share y una media de 1,9 millones de espectadores.