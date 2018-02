Telecinco ha demostrado de nuevo que ‘Got Talent’ funciona independientemente del día en que se emita. Este miércoles, el programa bate récord de audiencia ante 2,5 millones y marca un estupendo 18,5% de share. Un éxito que Mediaset ya ve como normal, casi sin destacar en redes sociales.

Así, ‘Got Talent’ se convirtió en lo más visto de su franja de prime time. Y lo hizo con una edición en la que el jurado eligió a sus primeros semifinalistas, lo que conllevó peleas entre ellos.

Risto, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez tenían que elegir a catorce concursantes para que volvieran a actuar en la próxima gala. Así, los participantes tenían una última oportunidad de convencer al jurado para seguir adelante. Tras las actuaciones, los cuatro jueces se reunieron para elegir a esos primeros semifinalistas.

Algo que ha provocado de nuevo peleas entre los miembros del jurado. Sobre todo, entre Risto y Jorge Javier, que han dejado clara la tensión que existe entre ellos.

Entre todas las actuaciones, sin duda destacaba una de ellas, la de Jordi. El concursante era rápidamente reconocido en redes sociales. Y es que es uno de los participantes más frikis y recordados del extinto ‘El diario de Patricia’. Allí aseguró que había dejado embarazada a una mujer con una inyección de espermatozoides. Regresaba así ocho años después a televisión y lo hacía destacando.

Para mal, eso sí. Aunque esperaba conquistar con su voz y letra, provocaba el enfado de Risto, que apretaba el botón rojo nada más comenzar su actuación. Edurne seguía sus pasos segundos después y Eva Hache también. En una maniobra conjunta, lograban también darle al botón rojo de Jorge Javier.

La actuación terminaba con una pelea entre el jurado y un amigo de Jordi, que saltaba desde el público para recriminarles que no le dejaran terminar.

Como cada día de emisión, en Twitter el hastag correspondiente se convertía en trending topic, repasando la gala en cientos de mensajes como los siguientes:

Patricia a Risto:

-A mí no me has hecho gracia

+Escúchame, yo soy cómica, no la Virgen de Lurdes

¡TOMA! 😂😉 #GotTalent9

— Valls (@Marcvallssala) February 21, 2018