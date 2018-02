Alfred y Amaia visitaban ‘El Hormiguero’ por primera vez y, además, lo hacían en una noche especial. El programa aumentó su duración por los concursantes, que tuvieron más tiempo de entrevista que nadie. Todo iba a la perfección hasta que Pablo Motos decidió preguntarles por su relación.

“¿Y cómo fue vuestra historia? ¿En qué momento os fijasteis el uno en el otro?”, preguntaba Motos. Un par de preguntas que Amaia y Alfred han contestado en infinidad de ocasiones desde que salieran de ‘OT’. Y es que ninguno de los dos tiene reparos en hablar de su romance, que llevan con mucha naturalidad.

Sin embargo, esta vez, tras recibir las preguntas, se mostraban muy serios. Alfred suspiraba y tomaba la palabra ante una Amaia que le miraba y sonreía tímidamente. “Es que… esto ya Amaia, dijimos que no, que ya está”, decía el cantante. Motos, desconcertado, preguntaba si no querían hablar de ello.

“No sé, es que ya lo hemos hablado antes con Jorge [Salvador, productor de ‘El Hormiguero’] que no… no sé”, decía Alfred visiblemente cabreado y disgustado. Motos intentaba ser amable: “Si no os apetece, no lo hablamos”.

“Bueno, es que no sé, ya lo hemos hablado antes, que no”, decía Alfred muy serio. “Dime sólo que es lo que más te gusta de…”, empezaba Motos, que era cortado por el concursante de ‘OT’ rápidamente. “No, no, en serio. Podíamos hablar de música, ¿no?”, contestaba con una Amaia muy seria también a su lado.

Pablo Motos se mostraba cortado ante el gran cabreo que parecían mostrar Amaia y Alfred. Era la de Pamplona la que no aguantaba más y desvelaba que todo era una broma. “Ay no, Alfred, que es broma”, decía, despertando las risas del público.

Alfred y Amaia se echaban a reír mientras Pablo Motos salía del plató haciendo que estaba enfadado. “Lo siento, todo tiene un límite”, decía.

Mientras tanto, Alfred mostraba un cartel en el que podía leerse “es broma”. “Como se la habéis colado al pobre”, decía una de las hormigas. Motos volvía entonces para abrazar a ambos y reconocer que se la habían colado.

“Yo soy muy fan de este programa y vi que lo hicisteis una vez y dije tengo que hacerlo”, contaba Alfred. Motos recordaba que fue una broma con Belén Rueda y Ricardo Darín. Sólo que en aquella ocasión, el presentador también estaba al tanto.