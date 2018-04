Insultos, tangana y guerra total. No hay paz alguna en ‘Supervivientes’. Así lo demostró esta pasada entrega de ‘Tierra de Nadie’, donde todo estalló por los aires. El ambiente pre-bélico se vive desde hace días, pero las batallas ya son continuas. Un descontrolado todos contra todos que marca el devenir del reality.

‘Supervivientes’ va camino ya de convertirse en ‘Los juegos del hambre’. Y no sólo porque muchas de las peleas se desaten a raíz de la falta de comida. Sino porque o pisan un poco el freno o van a terminar ‘matándose’ entre todos. Como en la famosa saga, el que quede vivo, gana.

Y en eso Saray parece haberse convertido en experta. La concursante volvía a la isla tras decidir no abandonar. Algo que no sentaba bien a algunos de sus compañeros. Pero sí a una audiencia que la quiere el mayor tiempo posible en Honduras. Y es que Saray se ha convertido en una de las grandes favoritas, precisamente por su temperamento y personalidad.

Los memes sobre Saray y los comentarios que ya la sitúan en la final junto a Raquel Mosquera y Sofía Suescun arrasaron en Twitter. Las peleas de las tres con Romina, a quien hasta ahora no se la había visto demasiado, también tuvo mucha repercusión.

Pero sin duda, el fervor en Twitter llegó con la pelea entre Romina y Raquel Mosquera. La argentina destapó su cara más agresiva y desplegó todos sus insultos hacia la peluquera. Entre ellos, el de “loca”. Algo que no sentó muy bien en plató ni en las redes, debido a los problemas psíquicos que ha sufrido Raquel en el pasado.

En verdad yo no creo que Romina le haya llamado a Raquel "loca" por su pasado, dudo incluso que sepa de él. Simplemente la ha sacado de sus casillas. #TierraDeNadie3

Que Romina se metió con Raquel?? Me cago en todo CON RAQUEL NO ROMI 😡 para una buena persona que hay en la isla #tierradenadie3

Y entre tanta guerra, algo de amor. La relación de Logan y Sofía va viento en popa y parece que arrancará de un momento a otro. El modelo ya no se corta y se ha declarado a su compañera. Aunque en equipos separados, Logan hacía un corazón en la arena con piedras y plasmaba la inicial de una Sofía que se lanzaba a sus brazos a través de la valla de madera que separa a ambos grupos.

Soy la única que no ve mal que Logan juegue a seducir a Sofía ….?? Lo veo un chico apañao, es fuerte de cuerpo y mente y encima sabe hacer un montón de cosas, es trabajador …….no necesita para nada montar un show…yo si creo que le está empezando a gustar #TierraDeNadie3

Cuando Sofía conozca que Alejandro no quiere nada más con ella,se tirará a Logan bajo una palmera. #TierraDeNadie3

#TierraDeNadie3 me e canta la relación Sofía- Logan, la esta enamorando poco a poco y Sofía esta muy a falta de un tio de verdad q la valore y la quiera y se ve muy buen niño

A mí Logan y Sofia me encantan ! Y ojalá sea verdad , pero como Logan esté jugando con Sofia a la calle , me encanta la pareja … pero sobre todo me encanta Sofia .. #TierraDeNadie3 sofia @Supervivientes

— Namaste (@Namaste4everaE) April 3, 2018